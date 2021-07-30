واشنطن: قلقون من تفاقم ترهيب الصحفيين الأجانب في الصين

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها إزاء تفاقم المضايقة والترهيب ضد الصحفيين الأجانب في الصين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال رئيس أركان القوات الجوية البريطانية، مايك ويجستون، إن أنشطة الصين وروسيا في الفضاء تهدد الأمن القومي لبريطانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مسؤول عسكري بريطاني يتهم روسيا والصين بممارسة أنشطة مشبوهة في الفضاء

وأتهم ويجستون، في حديث لصحيفة «التليجراف» البريطانية، روسيا والصين بممارسة أنشطة مشبوهة في الفضاء، منها تحليق أقمارهما بالقرب من الأقمار الأخرى، ونشاط خطير آخر من شأنه تدمير الأقمار الصناعية.

وأضاف رئيس أركان القوات الجوية البريطانية، أن بريطانيا ترصد سلوكا متهورا لروسيا والصين عدة مرات في السنة، مشيرا إلى أنه خلال العام الأخير قامت روسيا بإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التي «يمكننا وصفها بأنها تتسم بمواصفات الأسلحة، وهي قامت بالمناورة التي يمكننا أن نقول إن هدفها الوحيد هو تدمير قمر صناعي آخر بشكل متعمد».

وأوضح ويجستون، أن الصين تواصل تطوير التقنيات المضادة للأقمار، وهذا يشمل الصواريخ التي تستهدف الأقمار بشكل مباشر وأسلحة الليزر والتشويش الإلكتروني والاصطدام بالأقمار الأخرى.

وتابع المسؤول العسكري البريطاني قائلا، إن الصين مارست تلك الأنشطة على أقمارها من أجل استعراض قدرتها على القيام بتلك الأعمال، موضحا ان «لم نفكر في ذلك ونستعد لذلك اليوم، فإننا لن نكون مستعدين حين سيأتي الوقت».

وحذر ويجستون، من أن نزاعا مستقبليا قد لا يبدأ في الفضاء، ولكن لا شك لديه في أن النزاع سيحدث في الفضاء بسرعة، وقد يحسم الانتصار أو الهزيمة في الفضاء.