ارتفاع العجز التجاري في المغرب بنسبة 13% ويصل إلى 97.4 مليار درهم

قال مكتب الصرف المغربي، أمس الخميس، إن العجز التجاري اتسع بنسبة 13% إلى 97.4 مليار درهم «11 مليار دولار» في النصف الأول من 2021، مضيفا في تقرير شهري، إن الواردات زادت 19.5% إلى 250.3 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 24% لتسجل 152.8 مليار درهم في الفترة من يناير إلى يونيو مقارنة بها قبل عام، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وواصل قطاع السيارات تصدر الصادرات الصناعية للمغرب بقيمة بلغت 42.3 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 42.8%، بينما نمت صادرات الفوسفات ومنتجاته مثل الأسمدة 23.8% إلى 31 مليار درهم، وبلغت واردات الطاقة 31.7 مليار درهم، مرتفعة 21.1%.

ارتفاع تحويلات المغاربة في الخارج إلى 44 مليار درهم

وارتفعت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة، 48 % إلى 44 مليار درهم، بينما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 5.4% مسجلا 9.6 مليار درهم.

وفي سياق آخر، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوا ملكيا عن 1243 محكوما بمناسبة عيد العرش الذي يصادف يوم 30 يوليو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة العدل المغربية: «بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 2021، تفضل أصدر جلالة الملك، أمره السامي بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1243 شخصا».

ويعتبر عيد العرش في المغرب مناسبة وطنية يحتفل بها ابتداء من 30 يوليو من كل سنة، يتخللها عدة احتفالات رسمية وشعبية، وهي ذكرى تربع الملك على العرش وبيعته الرسمية.