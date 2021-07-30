المدير التنفيذي لأبراج الماسة: لدينا منطقة احتفالات تتسع لـ10 آلاف زائر

قال المهندس محمد إبراهيم، المدير التنفيذي لمشروع أبراج الماسة بمدينة العلمين الجديدة، إن هذا المشروع عبارة عن 6 أبراج فندقية متعددة الفراغات والتصنيفات، موضحًا أن 3 أبراج بها غرف فندقية وشاليهات day use ورويال سويت ودوبليكس رويال سويت، بالإضافة إلى 3 أبراج apartment ومجموعة المطاعم الشاطئية.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي، اليوم الجمعة، «منطقة الاحتفالات لدينا تتسع لنحو 10 آلاف زائر، والفندق عبارة عن 1300 مفتاح وحدة فندقية، وقاعة الاحتفالات تتسع لـ500 فرد، ولدينا business center وmeeting room وذلك في المدخل والفراغات الملحقة به».

وتابع: «الأبراج ذات شكل معماري رائع، كما يتميز بروح عبارة عن الأنظمة التي نستخدمها، وحصلنا على جائزة عالمية في ألمانيا بسبب أحد هذه الأنظمة، حيث يحقق توفير الطاقة والكهرباء، وهناك تكامل في الأنظمة والجهود بأيادٍ مصرية».

وهذه الحلقة استثنائية يتم بثها من المارينا الخاصة بالمنتجع، كما يعرض مجموعة من التقارير التي تم تصويرها داخل أبراج الماسة والمول العالمي الموجود فيها والألعاب المائية والمسجد والشاليهات.

وتأتي حلقة «صباح الخير يا مصر» اليوم، بعد النجاح الكبير والحلقات الخاصة والاستثنائية الأخيرة للبرنامج، وأبرزها من داخل قطاع غزة، بالإضافة للحلقة الاستثنائية من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استمرت في بث مباشر على مدار ثلاث ساعات، تجولت فيها كاميرات البرنامج في هذا المشروع الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، بالاضافة إلى حلقة المنصورة الجديدة وحلقة العلمين التي تم بثها من منطقة الأبراج، ثاني أعلى أبراج في البحر المتوسط.