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هاني يونس ينشر فيديو من أعلى فندق الماسة: استثمار يعني سياحة

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محمد عزالدين
02:14 م | الخميس 30 يوليو 2020
فندق الماسة بالعلمين

فندق الماسة بالعلمين

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي رئيس مجلس الوزراء، فيديو من فندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمدينة.

وعلق يونس على الفيديو من فندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة، قائلا: "استثمار يعني سياحة يعني فرص عمل ودخل لمصر جديد وتوفير عملة صعبة".

كما نشر "يونس" فيديو آخر من برج الماسة بالعلمين الجديدة، قائلا: "من أعلى برج الماسة، اتفرجوا على الجمال".

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