10 معلومات عن متحف الإسماعيلية.. يضم تمثالا شبيها بـ أبو الهول

يعد متحف آثار الإسماعيلية من أهم المتاحف، بمنطقة قناة السويس، إلا أنه لم ينل شهرة واسعة كباقي المتاحف المصرية، ويتميز بوجود عدد من القطع الأثرية النادرة التي تعود إلي العصر الفرعوني إضافة إلى عدد من التماثيل التي تم اكتشافها في الإسماعيلية.

«الوطن» تستعرض أهم المعلومات عن المتحف ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء:

1- يقع المتحف في شارع محمد علي بمنطقة حي الإفرنج.

2- خصصت وزارة الآثار رسوم دخول 10 جنيهات للمصريين و5 جنيهات للطالب المصري و 40 جنيها للطالب الأجنبي و50 جنيها للسائح الأجنبي.

3- يعد متحف الإسماعيلية من أقدم المتاحف في مصر، شيده المهندسون العاملون في شركة قناة السويس العالمية للملاحة البحرية «هيئة قناة السويس حالياً».

4- يتخذ المتحف شكل صرح معبد، ويتميز بعرض مجموعة متنوعة من القطع الأثرية الفريدة التي تم اكتشافها في منطقة إقليم قناة السويس وسيناء.

5- تم افتتاح المتحف رسميا للحفاظ على المقتنيات التي تم العثور عليها خلال حفر القناه.

6- يضم المتحف 3800 قطعة أثرية تغطي مختلف المراحل التاريخية للحضارة المصرية.

7- تمثال شبيه أبو الهول من أهم المقتنيات المعروضة داخل المتحف إضافة إلى تابوت أحد ملوك الدولة الوسطى.

8- تمثال شبيه أبو الهول يعود لعهد رمسيس الثاني.

9- تنظم بعض المدارس رحلات للمتحف على مدار العام الدراسي لتعريف الطلاب بتاريخ مصر ومنطقة القناة تحديدا على مدار التاريخ.

10- يوفر المتحف موظفين ومرشدين لشرح حكاية تاريخ كل قطعة أثرية يضمها المتحف وارتباطها بالإسماعيلية.