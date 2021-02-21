شبيه أبو الهول.. نقل تمثال «أبو صوير» الأثري لمتحف الإسماعيلية 

قرر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، اليوم الأحد، نقل التمثال الأثري «شبيه أبو الهول» الذي ضبطته وحدة مباحث أبو صوير خلال الفترة الماضية، إلى متحف آثار الإسماعيلية.

وبحسب مصادر في وزارة الآثار، فإنه سيتم تجهيز التمثال خلال الأيام القليلة المقبلة لنقله من مركز شرطة أبو صوير إلى متحف آثار الإسماعيلية.

وقالت المصادر، إن عملية نقل التمثال لها تجهيزات خاصة، من ونش مجهز، وسيارة خاصة، لمنع خدشه أو تعرضه لأي كسر، خلال عملية النقل إلى المتحف، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء عمليات ترميم للتمثال، داخل متحف آثار الإسماعيلية فور وصوله.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية، قد أمرت في القضية رقم 135 لسنة 2021 إداري أبو صوير بتسليم التمثال المضبوط إلى وزارة الآثار ونقله إلى إحدى المتاحف الحكومية.

وبحسب المعاينة الفنية، التي قامت بها لجنة وزارة الآثار، فإن التمثال مصنوع من الجرانيت الأشهب «على هيئة أسد بوجه آدامي» ورابض على قاعدة مستطيلة، ويرتدي «النمس» وتزينه «حية الكوبرا» ومن أسفله «وشاح مزخرف» يغطي الصدر والكتفين.

ويفتقد التمثال جزءًا من قاعدته الأمامية مع قدميه الأماميتين، ويتضح عليه انضباط النسب التشريحية بجسد الأسد وزخارف الوشاح وأرجله ومخالبه، وكذا على الوجه الآدمي له، كما اتضح وجود العبارات والكتابات الهيروغليفية على مختلف التمثال.

وبلغ طول التمثال 185 سم تقريبا برغم فقده جزء من قاعدته وقدميه الأماميتين، وتاريخيا ينتمي التمثال لعصر الدولة الحديثة من الحضارة المصرية القديمة، ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته، وقد أوصت اللجنة في تقريرها بمصادرته لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وضبطت وحدة مباحث أبو صوير، برئاسة الرائد أحمد جمال التمثال الأثري بمنطقة زراعية بدائرة المركز، قبل شهر تقريبا قبل عملية بيعه بمبلغ مالي ضخم.