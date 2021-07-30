تعرض سفينة تجارية لهجوم في بحر العرب

ذكرت مجموعة عسكرية بريطانية، اليوم الجمعة، أنَّ سفينة تجارية تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان في بحر العرب، ولم تقدم سوى القليل من التفاصيل الأخرى، حيث قال البيان المقتضب الصادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، إنَّ التحقيق جار في الحادث الذي وصفه بأنه حدث في وقت متأخر من مساء الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.

ويقع الموقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر (185 ميلاً) جنوب شرق العاصمة العمانية مسقط.

وجاء ذلك في تقرير نشرته المجموعة والتي تدعى United Kingdom Maritime Trade Operations وتعرف اختصارا بـ«UKMTO»، حيث ذكرت أنَّها «تلقت تقارير عن قطعة بحرية تعرضت لهجوم بموقع إحداثياته كانت 211612N 0594542E».

وذكر التقرير أنَّ الهجوم وقع عند الساعة 2 بعد الظهر الخميس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وأن تحقيقات تجري في هذا الشأن دون تقديم أي تفاصيل إضافية، بحسب «سي ان ان» الأمريكية.

وبالبحث عبر خرائط جوجل يظهر أنَّ الهجوم وقع شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.

لم يخض البيان في تفاصيل أخرى ليقول إنَّه يشتبه في أن الهجوم لم يتضمن قرصنة.

في وقت سابق يوم الخميس، قالت الجماعة العسكرية البريطانية إنها تحقق في حادث آخر غير مبرر في المنطقة نفسها، لكنها لم تخض في مزيد من التفاصيل.

ولم يعلق الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الذي يجري دوريات في الشرق الأوسط، على الحادث.