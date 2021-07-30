اليوم.. قطع المياه 8 ساعات عن 14 منطقة بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، قطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المياه عن مناطق (المسابك – عزبة المفتي – مدينة السادات - أرض الحداد - من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل- العروبة ومتفرعاتها- امتداد المعهد الديني - امتداد سيدي عبدالعزيز - ما بين العروبة والدائري نزلة القومية - منطقة مسجدي الخولي - منطقة داير الناحية - منطقة متولي الشعراوي- شارع القومية العربية) لمدة 8 ساعات اعتباراً مـن الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 30 من شهر يوليو الجاري حتى الساعة الثامنة من صباح يوم غد السبت الموافق 31 من الشهر الجاري.

تحويل خط الصرف الصحي وراء قطع المياه

وذكرت محافظة الجيزة، في بيان أصدرته، أنَّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أرجعت سبب الانقطاع نظراً لإجراء الهيئة القومية للأنفاق أعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية) ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، مطالبًا رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة

وطالبت محافظة الجيزة، في البيان، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وسوف تدبر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وتحرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، على جودة المياه ومطابقاتها للمواصفات القياسية حيث تقوم المعامل المنتشرة بالمناطق المخدومة برفع عينات دورية لتحليلها إضافة إلى إنشاء المعمل المركزي الذي يقيس دقة ونتائج تحليل هذه العينات،وتبذل الشركة جهودا كبيرة من أجل توعية العملاء بضرورة ترشيد استهلاك المياه.