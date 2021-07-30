«الأوقاف» تواصل تحقيق أرقامها القياسية وتتجاوز حاجز 100 مليون جنيه

نتيجة لعملية الحوكمة وضبط شؤونها المالية والإدارية، وفي ظل عناية الدولة بشؤون الوقف، واجتهادا منا في تنفيذ توجيهات سيادة الرئيس الدائمة بشأن الحفاظ على الوقف وحسن استثماره، وأن تكون جميع تعاملاته بالقيمة السوقية العادلة، لتحقيق شروط الواقفين بضوابطها الشرعية والقانونية، واصلت هيئة الأوقاف المصرية تحقيق أرقامها القياسية للشهر الرابع عشر على التوالي.

وحققت هيئة الأوقاف هذا الشهر يوليو 2021م الشهر الأول من العام المالي الجاري 2021/ 2022م أعلى عائد عن هذا الشهر من الإيرادات والأرباح بالقياس لما سبق تحصيله عن نفس الشهر في الأعوام الماضية منذ إنشاء هيئة الأوقاف.

فقد تجاوزت إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية هذا الشهر حاجز المائة مليون جنيه لأول مرة في إيرادات يوليو، وكانت في نفس الشهر عام 2019 / 2020م ثمانية وثلاثين مليونًا وثمانمائة ألف جنيه، وفي عام 2020 / 2021م ثمانية وثمانين مليونًا وخمسمائة وسبعة وعشرين ألفًا، وبلغت هذا العام مائة مليون واثنين وخمسين ألفًا، بزيادة قدرها نحو أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف جنيه، بنسبة 13% عن نفس الشهر من العام الماضي 2020 / 2021 م، وزيادة قدرها نحو واحد وستين مليونا ومائتي ألف جنيه بنسبة زيادة 157% عن نفس الشهر من العام قبل الماضي 2019/ 2020م، ومن المتوقع تحقيق المزيد بإذن الله تعالى.