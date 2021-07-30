«ممر بيوصل للبحر وكرسي متحرك».. «المندرة» أول شاطئ لذوي الهمم بمصر

لافتة كبيرة تحمل عبارة ترحيب «شاطئ المندرة يرحب بالزائرين.. المساحة مخصصة لذوي الهمم»، تلفت أعين المارة من أمامه، وباتت وجهة للعشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم في محافظة الإسكندرية، بعد أن بات المكان مهيئًا لاحتياجاتهم الخاصة يمكنهم الاستمتاع بالبحر دون عائق، كما يستمتع الأصحاء من الناس، خاصة أصحاب الإعاقة الحركية منهم.

المحافظة تستجيب لمناشدات رابطة ذوي الهمم بالإسكندرية

بعد مناشدات عدد من مسؤولي رابطة ذوي الهمم بالإسكندرية، استجابت المحافظة لمطالبهم بشأن تهيئة أحد الشواطئ لتلائم احتياجات ذوي الهمم، وخصصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية ممرا داخل شاطئ المندرة المجاني، لتمكين ذوي الإعاقة الحركية من مستخدمي الكراسي المتحركة من نزول البحر، إلى جانب تخصيص كرسي لتسهيل حركتهم داخل الشاطئ، وآخر لدخول دورات المياه، في خطوة وصفتها صباح همام، منسق رابطة ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية بـ«المهمة والضرورية» لدمج تلك الفئة مع الأصحاء دون الشعور بالتفرقة بينهم.

ممر للوصول إلى البحر وكرسي متحرك لتسهيل حركتهم داخل شاطئ المندرة

وتابعت صباح همام في حديثها لـ«الوطن»، عن تهيئة شاطئ المندرة بالإسكندرية لذوي الهمم، بقولها إنه جاء ذلك استجابة لمطالب الرابطة على مدار الفترات الماضية، وبدأت المحافظة بتوجيهات من المحافظ في تنفيذ ممر مخصص لمستخدمي الكراسي المتحركة وأصحاب الإعاقة الحركية، والدخول مجانا دون أي مقابل مادي بموجب الكارت الخاص بذوي الإعاقة «بيدخلوا بالكارنيه بتاعهم بس».

منذ الساعات الأولى من الصباح، ومنذ الإعلان عن التطور الجديد الذي شهده شاطئ المندرة، يتوافد إليه العشرات من ذوي الهمم بصحبة أسرهم، للاستمتاع بالبحر، ولا يقتصر الأمر على أصحاب الإعاقات الحركية فقط، بل يتوافد إليه أصحاب الإعاقات الذهنية والسمعية والبصرية، «خطوة تركيب رامب بيوصل الشاطئ بالبحر فرحت ناس كتير أوي من الأطفال والشباب أصحاب الكراسي المتحركة، ومنتظرين مزيد من التطوير للشاطئ لأصحاب الإعاقات البصرية والسمعية»، بحسب قول همام منسق رابطة ذوي الهمم بالإسكندرية.

دخول شاطئ المندرة متاح مجانا لذوي الهمم والأصحاء

أيضا الشاطئ متاح دخوله مجانا للأصحاء وليس فقط ذوي الهمم، وبحسب قول منسق رابطة ذوي الهمم بالإسكندرية، فهي خطوة تهدف لدمج الأصحاء بذوي القدرات الخاصة في مكان واحد.

منذ التاسعة صباحا، استعد الطفل «يوسف» من مستخدمي الكراسي المتحركة، وخالته، للذهاب شاطئ المندرة بعد سماعهم بتأهيله لذوي الهمم، أعد ملابس البحر الخاصة به وشنطة المأكولات والمشروبات وكان من أوائل المتواجدين على البحر، وتقول خالة الطفل يوسف في حديثها لـ«الوطن»: «طلب ييجي هنا لما عرف إنه ممكن يوصل للبحر وهو قاعد على الكرسي من غير ما يتعب».

على غير المرات السابقة، لم يجد الصغير البالغ من العمر 10 سنوات، صعوبة في نزول البحر بصحبة كرسيه المتحرك، حيث دفعته خالته عبر الممر الجديد الواصل إلى البحر «كان بيتكسف وسط الناس قبل كده دلوقتي مبسوط وطلب نيجي تاني»، بحسب تعبيرها.