أماكن ممشي ذوي الهمم على شواطئ إسكندرية تعرف عليها

من أجل إسعاد ذو الهمم ومنحهم مساحة للاستمتاع بالبحر والشواطئ ونزول مياه البحر لأول مرة، خصصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، ممر داخل شاطئ المندرة المجاني، لتمكين ذي الهمم من نزول البحر والاستمتاع بالشاطئ والجلوس وسط المياه أسوة برواد الشاطئ دون أى تفرقة بينهم وبين الأصحاء.

ووفرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، مساحة لذوي الهمم، عبارة عن ممرات داخل شواطئ الإسكندرية، عبر توفير استراحة مزودة بشماسي وكراسي مريحة، و«شيزلونج» لراحة ذوي القدرات الخاصة الذين قد يحتاجون للنوم بدلا من الجلوس نظراً لظروفهم الخاصة.

ممرات ذوي الهمم بشواطئ الإسكندرية

وتتواجد ممرات ذوي الهمم في شاطئ المندرة المجاني الواقع بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية، حيث توجد كراسي متحركة وممر ملئ بماء البحر حتي يتمكن ذوو الهمم من الجلوس على كرسي متحرك والتواجد داخل البحر والاستمتاع ونزول المياه .

وتمكنت الإدارة من تنفيذ ممشي ممهد لذوي الهمم ممن يستخدون كراسي متحركة، لتسهيل حركة دخولهم للشاطئ وصولا إلى المياه لقضاء وقت ممتع وسعيد، إضافة إلى توفير مقعدين متحركين بجوار الاستراحة الخاصة لذوي الهمم، لتسهيل تنقلهم وحركتهم، حيث تم تخصيص كرسي لتسهيل حركتهم داخل الشاطئ، وآخر لدخول دورات المياه.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في بيان صحفي، إنه تم تخصيص مساحة كبرى من رمال الشاطئ لذوي القدرات الخاصة والجمعيات الخيرية لاستقبال رحلاتهم بشكل مجاني وبتوفير كافة الاحتياجات لهم، وذلك بعد تنسيق مسبق مع اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.