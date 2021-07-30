20 دعاء للميت بعد الدفن من السنة النبوية.. تعرف عليها

تشهد محركات البحث الكثير من التساؤلات يوميًا، حول دعاء للميت بعد الدفن، وتنوعت الأسئلة ما بين سؤال عن طلب دعاء للميت بعد الدفن طويل، ودعاء للميت بعد الدفن قصير، وكذلك دعاء للميت يوم الجمعة، ودعاء للميت في العيد تستعرض «الوطن» في هذا التقرير تحت عنوان «20 دعاء للميت بعد الدفن بالرحمة من السنة النبوية.. تعرف عليها»، عدد من الأدعية التي يمكن ترديدها كدعاء للميت بعد دفنه.

دعاء للميت بعد الدفن

ويمكن ترديد دعاء للميت بعد الدفن من السنة النبوية، فقد ورد عن النبي صلى الله ‏عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم، وسلوا له ‏التثبيت، فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود.

وجاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏كان يقف على القبر بعدما ما يسوى عليه، فيقول: «اللهم نزل بك صاحبنا، وخلف الدنيا ‏خلف ظهره، اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به» رواه سعيد ‏في سننه.

وحول دعاء للميت بعد الدفن، فهناك الكثير من الأدعية التي يمكن ترديدها: «اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب يا ربنا وبارئنا نرجو إجابتك حسن ظننا فيك في غفرانك التام وعفوك عنه، وأن تريحه من سوء ما قدم وتنجيه بأقل ما أنجز وتعفو بعفوك ورضاك الجميل والسمح يا من دعوتنا إلى السمح والعفو وأنت خير من اتصف بهما ولك المثل الأعلى».

دعاء للميت يوم الجمعة

من التساؤلات الكثيرة التي تشهدها محركات البحث هي دعاء للميت يوم الجمعة، ويمكن ترديد بعض الأدعية الواردة ضمن أدعية المتوفى المأثورة، كـ«دعاء للميت يوم الجمعة»: اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك وأجبر قلبنا بعدهم.

«اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يا رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة»

«اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكة الوجع و أغث من أثقلة الهم و اهدي من غرت الدنيا».

«اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين»

دعاء للميت في العيد

ويحرص الكثيرون على البحث عن دعاء للميت في العيد، خاصة من فقدوا أحد أقاربهم أو مات قريب لهم، فقد يكون دعاء للميت في العيد من الدعوات المستجابة، فيغفر الله، سبحانه وتعالى لمتوفّاهم، وفيما يلي أبرز أدعية يتم ترديدها دعاء للميت في العيد.

«اللهم بشرهم بقولك:”كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية”، وبشرهم بروح وريحان، وربّ راضٍ غير غضبان، واحشرهم في زُمرة الّبيّين، والصّديقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا».

«اللهم انقُله من مواطن الدُّود، وضيق اللُّحُود إلى جنّات الخُلُود في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفُرُش مرفوعة».

وحول سؤال ماذا يقال بعد دفن الميت، الذي يبحث به الكثير عبر محركات البحث، وردًا على ماذا يقال بعد دفن الميت، فإنه يمكن الاستعانة أي من الادعية التي تم عرضها داخل هذا التقرير.