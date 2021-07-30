محطة معالجة «أبيس 10» تجدد اعتماد الشهادة الفنية المستدامة للمرة الثالثة

أكّد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية متابعة حالة المحطات، ورفع كفائتها واتباع طرق التشغيل المثلي، وتأهيلها للحصول على اعتماد الإدارة الفنية المستدامة TSM للحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال الالتزام بالمعايير القياسية للتشغيل، وتقليل الطاقة المستهلكة وتقديم خدمة متميزة للمواطن.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن حصول محطة معالجة قرية أبيس العاشرة على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M للمرة الثالثة، مبينًا أنَّ هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020/2021 بقطاع التشغيل والصيانة وحرص الشركة على تطوير كفاءة محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

ثاني شبكة انحدار بشركة صرف صحي الإسكندرية تحصل على الشهادة

وأوضح المهندس عمرو عادل مدير عام التفتيش بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنَّه تمّ منح شهادة الاعتماد TSM لشبكة انحدار بشائر الخير1، 2 بمنطقة غرب لتكون ثاني شبكة انحدار بشركة صرف صحي الإسكندرية تحصل علي الشهادة.

وتمنح شهادة الإدارة الفنية المستدامة بعد استيفاء الاشتراطات الفنية والإجرائية من جانب اللجنة المشكلة من الشركة القابضة.

ونفذت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية بالتعاون مع مستشفى جراحات الأطفال حملة توعوية للعاملين بالمركز الرئيسي للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه ضمن خطة الشركة التوعوية

وتضمنت الحمله نشر الوعي الصحي وجمع التبرعات لأطفال المستشفى وتوزيع كتيبات توعية على العاملين بالمركز الرئيسي لاستمرار فعاليات حملة ترشيد استهلاك المياه «كل نقطة بتفرق» للتعريف بالسلوكيات الصحيحة والاستخدام الأمثل للمياه وعدم إهدارها.