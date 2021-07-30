تعرف على آخر قرارات قيس سعيد في تونس «فيديو»

صدرت أحدث قرارات الرئيس التونسى، قيس سعيد، أمس الخميس، حيث أصدر رئيس الجمهورية، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

كما أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد ضمن قرارات أخرى، أمرًا بتكليف الكاتب العام لمجلس النواب، بتصريف الأعمال المالية والإدارية للمجلس.

ونشرت الجريدة الرسمية التونسية الأمر الرئاسي برفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وتعليق اختصاصات مجلس النواب التونسي لمدة شهر واحد قابل للتمديد.

وقال «سعيد»، في كلمة له أثناء أداء «غرسلاوي»، اليمين الدستورية، الذي بثته قناة العربية الإخبارية: إن تعيينه جاء تطبيقا للفصل الـ80 من الدستور، على عكس ما يظن البعض بأنه لا يتم احترام الدستور.

وأضاف الرئيس التونسي: «وليطمئن الجميع في تونس وخارج تونس، أننا نحتكم إلى القانون، ونعلي القانون الأعلى، وأنا درست القانون طوال سنوات، وليس اليوم الذي أتنكر فيه بما درسته لأجيال تعاقبت في دراسة الحقوق في تونس».

وتابع: «ليطئمن الجميع على الحقوق والحريات، وليعلموا أني حريص عليها، أنت مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل ظرف دقيق، وليعلم الجميع أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط، وهناك من الفاسدين من يحرك الخيوط من وراء الستار، ولكن الدولة تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون والدستور».

وأكد الرئيس التونسي: «اتخذت تدابير استثنائية ضمانا للحقوق والحريات، وضمانا لاستمرارية الدولة»، مشددًا على أن هناك جهات تسعى إلى تفجير الأوضاع في الداخل التونسي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية، حيث أدى رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير أعمال وزارة الداخلية، اليمين الدستورية أمام الرئيس، طبقا للفصل 89 من الدستور، حسبما نقل موقع القناة التاسعة التونسية.

وعين غرسلاوي وهو محافظ شرطة عام من الصنف الأول سنة 2020 مستشارا لدى رئيس الجمهورية بدائرة الأمن القومي.

تم انتداب غرسلاوي بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية سنة 1995، حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة وتقلد طيلة مسيرته المهنية العديد من الخطط، كما شارك بتسيير وزارة الداخلية في العديد في التربصات داخل وخارج أرض الوطن في صلب اختصاصه «الإستعلام ومكافحة الإرهاب» والدعم اللوجستيكي قبل انتدابه بالعمل في المجال الأمني.