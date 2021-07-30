خبير: نزيل فندق الماسة بالعلمين الجديدة يطلب الخدمات من خلال شاشة التليفزيون

قال شادي حسن، خبير فندقي في فندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة، إن أبراج الماسة أول صرح فندقي يقام في منطقة العلمين الجديدة، وتقع في قلب المدينة، حيث يجاورها منطقة الخدمات مثل السوق والخدمات الحكومية والمتحف والمول الذي يحتوي على مجموعة من البنوك والمحال التجارية المميزة.

أبراج الماسة تتكون من 3 فندقية و3 سكنية

وأضاف حسن خلال لقاء ببرنامج برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي: «هناك 6 أبراج في الماسة، 3 أبراج فندقية و3 أبراج شقق سكنية فندقية، وكلها تتميز بأحدث التقنيات التي تساعد النزيل في الحصول على الراحة التي يريدها، ونوفر أحدث تقنيات التواصل، فيمكن للنزيل أن يطلب كل ما يريده عن طريق شاشة التليفزيون».

الخدمات في أبراج الماسة مرتبطة بشبكة واحدة

وتابع: «الخدمة مرتبطة بشبكة واحدة، لأن مجموعة أبراج الماسة تضم خبرات كثيرة، والنزيل لن يتحرك من حدود الماسة، فهناك مول ويضم على واحد من أكبر 3 بنوك على مستوى مصر، وهناك أيضا منطقة المارينا وتشمل محلات تجارية وخدمات لليخوت».

3 قاعات في مول O بالساحل الشمالي

من جانبه قال المهندس أحمد محفوظ مدير السينما بمول O في الساحل الشمالي، إن هذه السينما عبارة عن 3 قاعات، وتعرض 3 أفلام في الوقت الحالي هي «مش أنا»، و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، و«العارف»، موضحًا أن الإقبال كبير على هذه الأفلام حيث إن السينما تستخدم أحدث التقنيات في مصر.

وأضاف محفوظ خلال لقاء بالبرنامج: «لدينا 5 حفلات تبدأ في الساعة الرابعة عصرا وتنتهي في الساعة 12:30 مساء والإقبال من مختلف الفئات».