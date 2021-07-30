محافظ البحيرة: مسار العائلة المقدسة في وادي النطرون طفرة سياحية كبرى

جهود مستمرة تبذلها محافظة البحيرة، لتسابق الزمن وتنتهي من تطوير مسار العائلة المقدسة في وادي النطرون، باعتباره أكبر مشروع سياحي يقام على أرضها، ولم يدخر المسؤولون جهدًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالمستوى الاقتصادي بالمحافظة، ولعل مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة في وادي النطرون، أحد أهم الركائز التي توفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

خطط مستمرة لتطوير مسار العائلة المقدسة

وتسعى محافظة البحيرة لتنفيذ خطط ومشروعات متكاملة على أرضها، لتصبح أركان إقتصادية قوية تعود بالنفع على أبناء المحافظة، ومن بين هذه المشروعات تطوير «مسار العائلة المقدسة»، بمدينة وادي النطرون، الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما بالغا، لخلق بيئة سياحية على أرض البحيرة، ومساعدة قطاع كبير من الشباب في الحصول على فرص عمل في هذا المجال، فضلا عن العائد الذي يتحصل عليه المواطنون في مجالات مختلفة.

اعتمادات مالية لتطوير السياحة الدينية

ورصدت الدولة الاعتمادات اللازمة لتطوير مسار العائلة المقدسة في مدينة وادي النطرون، ما ساعد المسؤولين بمحافظة البحيرة على الانتهاء من أعمال الرصف والتشييد والتطوير، وخلال فترة وجيزة تحولت وادي النطرون إلى مدينة سياحية جاهزة لاستقبال الوفود الأجنبية، لزيارة مسار العائلة المقدسة، وتنفيذ أول مشروع سياحي ديني على أرض البحيرة.

76 مليون جنيه لتطوير الخدمة السياحية بالبحيرة

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في حديثه لـ«الوطن»، إن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون أحد أهم المشروعات القومية، ويأتي ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن تطوير مسار العائلة المقدسة في وادى النطرون شهد رصف المسار بالكامل، بالإضافة إلى أعمال الإنارة والبانرات واللوحات الإرشادية، وزراعة النخيل على جانبي الطريق بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه.

كما شهد تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهراً تراثياً وجمالياً عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة، لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من جميع دول العالم، وتوفير سُبل الراحة لهم واستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الإقتصادية والتنموية للمحافظة.