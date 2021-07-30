رئيس التحرير

محمود مسلم

«القابضة للمياه» تعلن حصول إدارة تدريب المنيا على شهادة «الأيزو»

كتب:

سلامة عامر
11:21 ص | الجمعة 30 يوليو 2021
خلال حصول إدارة تدريب المنيا علي شهادة الجودة

خلال حصول إدارة تدريب المنيا علي شهادة الجودة

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية تطبيق أنظمة الجودة في مختلف الإدارات الفنية والإدارية، لضمان استدامة تقديم الخدمات وانتظام الأداء على أسس منهجية وعلمية مدروسة.

المراجعة الخارجية لإدارة التدريب بشركة مياه المنيا

وأجرت إدارة الجودة ودعم النزاهة بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المراجعة الخارجية لإدارة التدريب بشركة مياه المنيا، من قبل شركة TUV Nourd العالمية وبحضور الدكتور عمر حسين كبير مراجعين، وتم التوصية بمنح شهادة الأيزو 9001/2015  للإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

توافق المواصفات والمعايير الدولية أولوية

وأكّد المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أهمية الشهادة للإدارة العامة للتدريب وأهمية التوافق مع المواصفات والمعايير الدولية في الجودة والسعي الدائم نحو التطوير والتحسين المستمر، موجهاً الشكر للعاملين بإدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة وفريق الإدارة العامة للتدريب بشركة المنيا.

وقالت غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، أن إدارة الجودة ودعم النزاهة تهدف إلى تأهيل الإدارات مع المواصفات والمعايير الدولية.

فيما تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز مغاغة مليار 419 مليون جنيه، وتبلغ تكلفة المشروع بمركز مغاغة 202 مليون جنيه ويشمل 41 مشروع مد وتدعيم بخطوط مياه للمناطق المحرومة بطول 138 كم إضافة إلى مشروعين مد وتدعيم لخطوط الصرف الصحي للمناطق المحرومة وإنشاء محطة مياه بجزيرة شارونة بطاقة إنتاجية 8000 متر مكعب في اليوم لتغذية منطقة شرق النيل ليصل إجمالى المشروعات المنفذه بالمركز لـ44 مشروعًا.

اقرأ المزيد:

لمدة 4 ساعات.. قطع مياة الشرب عن عدة مناطق في قنا

محافظ دمياط و"مياة الشرب" يبحثان إنهاء المشروعات المتأخرة

"مياة أسيوط": بروتوكول تعاون مع "مصر الخير" لتحسين مياه الشرب ببني عدي

"الدالي" يعلن: عودة مياة الشرب لأهالي فيصل والهرم

تمويل توصيل مياة الشرب لـ50 ألف شقة تسدد بأقساط في الإسكندرية