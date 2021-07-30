«القابضة للمياه» تعلن حصول إدارة تدريب المنيا على شهادة «الأيزو»

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية تطبيق أنظمة الجودة في مختلف الإدارات الفنية والإدارية، لضمان استدامة تقديم الخدمات وانتظام الأداء على أسس منهجية وعلمية مدروسة.

المراجعة الخارجية لإدارة التدريب بشركة مياه المنيا

وأجرت إدارة الجودة ودعم النزاهة بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المراجعة الخارجية لإدارة التدريب بشركة مياه المنيا، من قبل شركة TUV Nourd العالمية وبحضور الدكتور عمر حسين كبير مراجعين، وتم التوصية بمنح شهادة الأيزو 9001/2015 للإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

توافق المواصفات والمعايير الدولية أولوية

وأكّد المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أهمية الشهادة للإدارة العامة للتدريب وأهمية التوافق مع المواصفات والمعايير الدولية في الجودة والسعي الدائم نحو التطوير والتحسين المستمر، موجهاً الشكر للعاملين بإدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة وفريق الإدارة العامة للتدريب بشركة المنيا.

وقالت غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، أن إدارة الجودة ودعم النزاهة تهدف إلى تأهيل الإدارات مع المواصفات والمعايير الدولية.

فيما تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز مغاغة مليار 419 مليون جنيه، وتبلغ تكلفة المشروع بمركز مغاغة 202 مليون جنيه ويشمل 41 مشروع مد وتدعيم بخطوط مياه للمناطق المحرومة بطول 138 كم إضافة إلى مشروعين مد وتدعيم لخطوط الصرف الصحي للمناطق المحرومة وإنشاء محطة مياه بجزيرة شارونة بطاقة إنتاجية 8000 متر مكعب في اليوم لتغذية منطقة شرق النيل ليصل إجمالى المشروعات المنفذه بالمركز لـ44 مشروعًا.