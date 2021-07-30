طريقة الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021.. اعرف موقفك

بعد موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، على قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يصل عددهم 800 ألف موظف، تنشر «الوطن» طريقة الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021، والذي بموجبه يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.

تعرف على طريقة الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021

وإذا رغب موظفي القطاع العام والمؤسسات الحكومية في التعرف على موقفهم من ترقيات الموظفين 2021، عليهم الدخول إلى القسم الخاص بالترقيات على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واختيار المجموعة الوظيفية، والدرجة المالية له وتاريخ تعيينه وتاريخ تثبيته الوظيفي، مع الإجابة على عدة أسئلة إذا كان حصل في وقت سابق على اجازات سواء مرضية أو لرعاية الطفل، أو خرج لإعارات خارجية، بعدها يقوم بالضغط على كلمة «بحث» لينتظر ظهور موقفه من الترقيات.

هذه شروط انطباق الترقية على الموظف الحكومي.. تعرف عليها

من أجل حصول الموظف الحكومي على ترقية 2021، يجب أن يكون قد تحصل على تقرير تقييم للأداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أى عامي 2019 وعام 2020، وأن يكون قد اجتاز ما خضع له من تدريبات داخل مكان عمله، مع وجوب أن تكون الترقية لوظيفة شاغرة وفي الدرجة الوظيفية التالية لدرجته السابقة.

ومن شروط أيضًا الترقية، أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة «الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابعة لها الجهة التي يعمل بها الموظف»، أو مَن تفوِّضه بناءً على اقتراح من لجنة الموارد البشرية.

جدير بالذكر أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدَر مؤخرًا حزمة قرارات هامة وتوجيهات لمجلس الوزراء، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإجراء حركة ترقيات موسعة في 30 يونيه 2021، حتى يستفيد العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية من الزيادة.