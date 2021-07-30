انطلاق حملة توعية لترشيد الاستهلاك وتعليم أعمال السباكة المنزلية بالأسمرات

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية تنفيذ مبادرات توعوية للحفاظ على المياه والتعريف بكيفية الحفاظ على البنية التحتية والمرافق العامة والاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير خدمة متميزة للمواطنين.

إطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب بمحافظة القاهرة

ومن جانبه، وجه المهندس عادل حسن زكي رئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى بإطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب بمحافظة القاهرة، بحي الأسمرات ضمن خطة الشركة في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي، والتي بدءت منتصف الشهر الجاري وتستمر فعالياتها حتى الآن.

وقال، إن فريق إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى بدأت تنفيذ حملة طرق الأبواب من خلال المرور على المواطنين القاطنين بحي الأسمرات بمراحله الثلاثة.

أهمية الحفاظ على البنية التحتية والمرافق العامة

وأوضح أن الحملة شملت أهمية الحفاظ على البنية التحتية والمرافق العامة من خلال تعليمهم السلوكيات السلمية في كيفية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على خطوط وشبكات الصرف الصحي، وضرورة إصلاح الأعطال وأدوات السباكة المنزلية في منازلهم، والتي تسبب هدر شديد للمياه وتوعيتهم بأهميته تركيب القطع الموفرة بدورات المياه وأهميتها في الترشيد وتقليل الأحمال على شبكات الصرف الصحي وتقليل فاتورة الاستهلاك.

توعية الأطفال بطرق مختلفة

وأضاف أن فريق العمل يقوم بتوعية الأطفال بطرق مختلفة منها، «مسرح العرائس - أعمال فنية - أغاني توعية - فيديوهات توعية - ألعاب - هدايا رمزية»، بالإضافة إلى استبيان رأي المواطنين عن الخدمات المقدمة من شركات المياه والصرف الصحي والمشاكل التي يعانوا منها والعمل على حلها فورا، وتعريفهم بالطرق المختلفة للتواصل مع الشركة في حالة حدوث مشاكل عن طريق الخط الساخن 175.