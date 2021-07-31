رابط الاشتراك في «شهادة الأهلي الرياضية» وتفاصيلها

في إطار المشروع التعليمي، أعلنت إدارة النادي الأهلي فتح باب التقديم للاشتراك في برنامج «شهادة الأهلي الرياضية»، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في إطار الدور المجتمعي للنادي وقناعات مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بأهمية التعليم ودوره المؤثر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، تفاصيل وكيفية الاشتراك في «شهادة الأهلي الرياضية»، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة.

تفاصيل برنامج «شهادة الأهلي الرياضية»

- الدراسة في البرنامج لمدة 6 أسابيع تبدأ من 18 أكتوبر القادم وتستمر حتى 27 نوفمبر.

- البرنامج يتيح فرصة الاشتراك لـ 30 متدربًا.

- وجود خصم 20% لأعضاء النادي.

- تصل مدة المحتوى التعليمي إلى 30 ساعة.

- يحتوي البرنامج على عدد من البرامج، وهي الإدارة الرياضية، والرعاية والتسويق الرياضي، والإعلام الرياضي، وإدارة الأحداث الرياضية، وعلم النفس الرياضي، والقانون الرياضي.

- سيتم التدريس عن طريق عدد من المحاضرين المصريين والأجانب.

- يمكن للراغبين الاشتراك في برنامج «شهادة الأهلي الرياضية » من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3hJfWFQ

الأهلي ينظم زيارة لقصري محمد علي والمانسترلي

وفي سياق منفصل، أعلنت لجنة المرأة بالنادي الأهلي بالتعاون مع اللجنة العليا للجان، وتحت إشراف الإدارة التنفيذية، تنظم زيارة أثرية لقصري الأمير محمد علي توفيق بالمنيل والمانسترلي، وذلك غدًا السبت الموافق 31 يوليو الجاري.

ووفقا للنادي الأهلي، فإن الإدارة ستقوم بتوفير حافلات لنقل الأعضاء سواء من مقر النادي بالجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد إلى القصرين، ويمكن للراغبين في الاشتراك بالرحلة الأثرية التوجه إلى إدارة العلاقات بالعامة بالنادي لتسجيل أسمائهم.

كما تنظم لجنة الطفل بالنادي، وبالتعاون مع اللجنة العليا للجان، وتحت إشراف الإدارة التنفيذية، تنظم النسخة الثالثة من «متجر الطفل»، بفرع مدينة نصر، يوم الجمعة الموافق 6 أغسطس المقبل، وذلك في إطار الاهتمام بممارسة أبناء الأعضاء للأنشطة المختلفة داخل النادي، وعرض مهاراتهم.