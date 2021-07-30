الرئيس اللبناني يعلن استعداده للإدلاء بشهادته في قضية مرفأ بيروت

أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، المدعي العام التمييزي، اليوم الجمعة، باستعداده للإدلاء بإفادته في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في العام الماضي إذا رغب في الاستماع إليه.

ونُقل عن عون قوله في بيان للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات «لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، والعدالة تتحقق لدى القضاء المختص الذي تتوافر في ظله الضمانات»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

الرئيس عون أبلغ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار المرفأ إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع اليه pic.twitter.com/IL1Icmk2id — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 30, 2021

وكان قاضي التحقيق في لبنان في حادثة مرفأ بيروت طارق بيطار، طلب اليوم الجمعة، إذنا من المجلس الأعلى للدفاع لملاحقة اللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة اللبناني.

فيما أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس الخميس، استعداد المجلس لرفع الحصانات عن الجميع دون استثناء بما في ذلك عن القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت، مشددا على أن «أولوية المجلس كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت».