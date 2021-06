بعد قوله «ضميري مرتاح».. مايا دياب تهاجم الرئيس اللبناني ميشال عون

View this post on Instagram

ما بكفي انو قلبنا يكون موجوع ، بيساعدني على شفاء روحي مساعدة الاطفال المشوهين والمتضررين من اعتداء بيروت .أُطلق هذة المبادرة لترميم وجوه هالاطفال ورح نبلش مع يارا ورح نكون عم نتواصل معها من خلال جمعية #humandignityunion وعلى الخط الساخن +96181131415 وطبعا مع طبيبة الجلد المتخصصة @dr_nada_soueidan و عيادات @nuyubeirut والاعلامي @joemaalouf