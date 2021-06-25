بعد قوله «ضميري مرتاح».. مايا دياب تهاجم الرئيس اللبناني ميشال عون

هاجمت المطربة اللبنانية، مايا دياب، الرئيس اللبناني، ميشال عون، بعد انتشار وتناقل وسائل الإعلام لعبارة «ضميري مرتاح» وهي الكلمة التي قالها لإحدى الوفود التي زارت لبنان.

وفي تغريدةٍ، عبر «تويتر» كتبت مايا دياب تقول: «إلى من قال اليوم إن ضميره مرتاح: أكيد ضميرك مرتاح لأنه ميّت صارلو زمان.. كل ضمير ميّت مرتاح».

وقد لاقت هذه التدوينة عددا من المؤيدين لكلمات مايا، في حين كان هناك عدد أكبر هاجموا مايا على كلامها ضد الرئيس اللبناني.

جدير بالذكر أن مايا دياب، مهمومة بمشاكل لبنان، حيث أطلقت مؤخرا مبادرة لترميم وجوه أطفال لبنان جراء انفجار لبنان.

ونشرت مايا عبر «إنستجرام» مقطع فيديو «ما بكفي إنو قلبنا يكون موجوع، بيساعدني على شفاء روحي مساعدة الأطفال المشوهين والمتضررين من اعتداء بيروت. أُطلق هذة المبادرة لترميم وجوه هالأطفال ورح نبلش مع يارا ورح نكون عم نتواصل معها من خلال جمعية humandignityunion وعلى الخط الساخن وطبعا مع طبيبة الجلد المتخصصة».

كانت مايا قد تضرر منزلها بسبب تفجيرات لبنان الأخيرة، كما أطلقت مبادرة أخرى وهي مساعدة متضرري تفجيرات لبنان ومدهم بالطعام اللازم.