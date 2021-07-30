اليوم تكريم أبطال مسلسل خلى بالك من زيزي بالمركز الكاثوليكى

تكرم اللجنة العليا بالمركز الكاثوليكى برئاسة الأب بطرس دانيال، اليوم الجمعة، أبطال مسلسل «خلى بالك من زيزي»، بطولة الفنانة أمينة خليل، ومحمد ممدوح، حيث ستقام احتفالية للاحتفاء بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال السباق الرمضاني الماضي.

وخلال التكريم سيتم إقامة ندوة للحديث عن كواليس مسلسل خلى بالك من زيزي والنجاح الذي حققه بالإضافة إلى التطرق لمرض فرط الحركة والذي تم مناقشتة خلال المسلسل كأول عمل فنى يتناول هذا المرض.

مسلسل خلى بالك من زيزي

يذكر أن مسلسل خلى بالك من زيزي من بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلى قاسم وبيومى فؤاد وصبرى فواز ونهى عابدين وأسماء جلال وعلى الطيب وصفاء الطوخى وسلوى محمد على ومن تأليف ورشة مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى .

يشار إلى أن المركز الكاثوليكى يحرص دائما على تكريم الأعمال الفنية التى تناقش موضوعات اجتماعية هامة واقعية.

فيلم وقفة رجالة

وشاركت الفنانة أمينة خليل، مؤخرا فى فيلم وقفة رجالة والذى حقق نجاح كبير فى السينمات، حيث شاركت فى الفيلم بجانب ماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وسيد رجب وشريف دسوقي ومحمد سلام وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندى.

مسلسل لعبة نيوتن

أما الفنان محمد ممدوح شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «لعبة نيوتن» بجانب منى ذكى ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وأدم الشرقاوى ومايان السيد وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.