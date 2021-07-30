أول ظهور للفنانة لوسي بعد أزمة الفيديو المسيء.. «بترقص على أغاني فؤش»

ظهرت الفنانة لوسي للمرة الأولى بعد أزمة الفيديو الأخير لها، في حفل زفاف المذيعة دعاء صلاح، الذي امتد للساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

لوسي تتجاهل أزمة الفيديو المسيء بالرقص في زفاف دعاء صلاح

ورقصت لوسي خلال الحفل على عدد من أغاني الفنان محمد فؤاد منها «يا أصيل» و«كامننا»، وهي الأغاني التي تفاعل معها الحضور بصورة كبيرة، وأحيا حفل الزفاف كلا من محمد فؤاد وحمادة هلال والراقصة دينا، فيما حضر كل من إيناس عزالدين، هبة السيسي والمذيعة أميرة نور.

وأثار الفيديو الأخير للفنانة لوسي والذي ظهرت فيه وهي تتلفظ بلفظ خارج في إحدى الحفلات، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، وهو ما دفع نقابة المهن الموسيقية إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الفيديو المتداول، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالرغم من عدم وجود بلاغات بشأن تلك الواقعة.

مدير أعمال لوسي يوضح حقيقة الفيديو المسيء

وعلى الجانب الآخر، نفى نادر سعيد، مدير أعمال الفنانة لوسي، صحة الفيديو المتداول، قائلا إن المقطع خضع لعملية مونتاج، حيث إنها لم تتلفظ بأي لفظ خارج، إذ كانت تُحيي أصدقاءها، ووصفتهم بـ«أحلى ناس»، بينما يعود تاريخ الفيديو إلى شهرٍ مضى تقريبًا، في إحدى قرى الساحل الشمالي، حيث كانت مدعوة في حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها.

وأوضح «سعيد» في تصريح سابق لـ «الوطن»، أن الهدف من تداول الفيديو بهذا الشكل هو تشويه سمعة الفنانة المصرية، قائلا: «لوسي سيدة محترمة، ليس من الممكن التلفظ بأي ألفاظ خارجة»، مشيرا إلى أنها لم تهتم بحالة الجدل المُثارة حولها خلال الساعات القليلة الماضية بشأن هذا الفيديو، لا سيما أنها تشعر بآلامٍ خفيفة، بعد حصولها على لقاح كورونا.