فى إجراء جديد لمواجهة «دلتا كورونا».. بايدن: 100 دولار للمطعمين

حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحكومات المحلية على دفع المال للمواطنين والسكان للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ووضع قواعد جديدة تتطلب من العمال الفيدراليين تقديم دليل على التطعيم أو مواجهة اختبارات منتظمة وقيود السفر.

وتعد تلك الإجراءات أحدث محاولة من بايدن لتحفيز الأمريكيين المترددين في الحصول على التطعيم مع انتشار سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى إصابة الأشخاص غير المطعمين على وجه الخصوص.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، مساء أمس: «في وقت تسجل في البلاد زيادة كبيرة في الإصابات بسبب تفشي المتحور (دلتا): نحن لسنا بمأمن بعد»، بحسب «رويترز».

وللمرة الأولى منذ أشهر، دخل جو بايدن القاعة، حيث كان ينتظره عدد من المصحفيين واضعا كمامة سوداء نزعها عندما بدأ الكلام، وهو يحترم بذلك توصيات جديدة صادرة عن السلطات الصحية الأمريكية مفادها أنه ينبغي حتى على الملقحين أن يضعوا الكمامة في مناطق يتفشى فيها الفيروس بقوة.

ودعا بايدن السلطات المحلية في الولايات المتحدة إلى منح مبلغ 100 دولار لكل شخص يتلقّى اللقاح، يؤخذ من صناديق الطوارئ التي انشئت لمواجهة الجائحة.

بينما قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن حكومات الولايات والحكومات المحلية والأقاليم الأمريكية ستكون قادرة على توفير 350 مليار دولار أمريكي من المساعدات المتعلقة بفيروس كورونا لتوفير 100 دولار لكل أمريكي جرى تطعيمه حديثًا لتعزيز معدلات التطعيم ضد كوفيد 19.

وتابع بايدن: «أعلم أن الدفع للناس مقابل الحصول على اللقاح قد يبدو غير عادل للأشخاص الذين حصلوا على التطعيم بالفعل. ولكن هذه هي الصفقة: إذا ساعدتنا الحوافز في التغلب على هذا الفيروس، اعتقد أنه يجب علينا استخدامها»، وفقا لـ«فرانس برس».

متحور دلتا يفرض إجراءات جديدة على الموظفين في أمريكا

وبات ينبغي على الموظفين الفدراليين غير الملقحين، في الولايات المتحدة الأمريكية، وضع الكمامة حتى في المناطق التي لا يتفشى فيها الفيروس كثيرا والخضوع لاختبارات منتظمة مرة أو مرتين في الأسبوع، وستكون تنقلاتهم محصورة تاليا.

ومن دون الإشارة بشكل واضح وصريح إلى إلزامية التلقيح، إلا أن هذا الإجراء يشكّل تحوّلاً في موقف الإدارة الأمريكية التي كانت حتى الأمس القريب ترفض هذه الفكرة.

وقال بايدن: «أدرك أن الناس يتحدثون عن الحرية إلا أن المسؤولية ملازمة للحرية»، مضيفا: «من المرهق التفكير بأننا لا نزال نكافح الجائحة».

التطعيم ضد كورونا إلزاميا للعسكريين في أمريكا

وفيما يتعلّق بالعسكريين، طالب بايدن الجيش بدراسة كيفية وموعد إضافة اللقاح المضاد لكوفيد-19 إلى قائمة اللقاحات الإلزامية للعسكريين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أنها من المقرر أن تبدأ محادثات داخلية بشأن جعل لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلزاميا للأفراد العسكريين عقب دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لقادة الدفاع بشأن فحص كيفية تقديم اللقاح للقوات الأمريكية وتوقيته.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جمال براون، في بيان، بحسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيبدأ أيضا في استشارة المتخصصين الطبيين لدينا وكذلك رؤساء الأركان المشتركة لتحديد كيفية وموعد تقديم توصيات الرئيس فيما يتعلق بإضافة لقاحات كوفيد-19 إلى القائمة الكاملة للمتطلبات للأفراد العسكريين.