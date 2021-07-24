استطلاع حديث: 45% من الأمريكيين لا يوافقون على أنشطة بايدن الرئاسية

انخفضت نسبة تأييد الأمريكيين لرئيسهم جو بايدن إلى 50% للمرة الأولى منذ توليه منصبه، في 20 يناير 2021، وفق بيانات استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» للأبحاث في يوليو ونشرته، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت نتائج الاستطلاع، إن 45% من الأمريكيين لا يوافقون على أنشطة بايدن كرئيس، فيما أشار 5% ممن شملهم الاستطلاع، إلى أنهم لا يملكون موقفا محددا بهذا الصدد.

وأيد 50% فقط من المستجوبين عمل بايدن، ما يمثل انخفاضا بـ6 نقاط مئوية عما كان عليه التأييد في يونيو الماضي، حيث تحدث وقتها 56% من المشاركين بشكل إيجابي عن أنشطة الرئيس.

12% من الجمهوريين يؤيدون الرئيس الأمريكي

واختلف تقييم أداء بايدن باختلاف الانتماء الحزبي للمستجوبين، إذ أيده 90% من أنصار الحزب الديمقراطي و12% فقط من الجمهوريين.

وكان موقع «فورين بوليسي» الأمريكي، قالت في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ليست نموذجا جيدا للدول الليبرالية الأخرى، وأن الثقة العامة لديها في الحكومة عند مستويات منخفضة تاريخيا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وشكك كاتب عمود في النشرة الإخبارية، أستاذ في مركز «روبرت ورينيه بيلفر» في جامعة هارفارد الأمريكية، «ستيفن إم والت»، في مقال بعنوان: «هل يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في قيادة العالم إذا أرادت ذلك»، في الدور القيادي للولايات المتحدة في العالم.

وانتقد «والت»، السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها كانت جيدة جدا في هذا الدور، ولكن العقود العديدة الماضية ألقت بظلال كبيرة من الشك على حكمتها السياسية الجماعية، موضحا أنه بالنظر إلى هذا السجل الحافل، لا يوجد سبب وجيه يجعل الأمريكيين يرون أنفسهم قادة حكماء على المسرح العالمي، ولا سبب وجيه للآخرين في العالم الحر لإتباع توجيهاتهم دون انتقاد.

وفي سياق آخر، توصل الملياردير توماس باراك، لاتفاق مع ممثلي الادعاء الأمريكي يسمح بالإفراج عنه في انتظار محاكمته في اتهامات بالضغط على الإدارة الأمريكية لصالح طرف أجنبي بشكل غير قانوني، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وباراك حليف منذ فترة طويلة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومؤسس شركة الاستثمار الخاص الكبيرة «كولوني كابيتال»، واستقال من منصب الرئيس التنفيذي للشركة عام 2020.