مصرع طفل غرقا في ترعة بالغربية

لقي طفل مصرعه غرقا اليوم، في مياه ترعة الباجورية المارة بقرية الدلجمون، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفرالزيات العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أسامة شلبي مدير أمن الغربية بلاغا من شرطة النجدة بعثور أهالي قرية الدلجمون على جثة طفل طافية على سطح مياه ترعة الباجورية بمنطقة العوامات أسفل كوبري الدلجمون العلوي بطريق «مصر - إسكندرية»، الزراعي.

وبالفحص تبين أن الجثة للطفل «م.س»، 3 سنوات من قرية الدلجمون وأن أسرته كانت تبحث عنه بعد اختفائه فجأة من أمام منزله الذي يبعد عن مكان العثور عليه بنحو مسافة 500 متر، وتبين أنه أثناء لهوه سقط داخل الترعة، وجرفه التيار بعد غرقه أمام منزله في الترعة حتى مكان العثور عليه وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفرالزيات العام وقرر محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة.

من جهة أخرى، تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة رضيعة عمرها 4 أشهر، فوق سطح منزل أسرتها بها آثار خنق، في قرية تابعة لمركز بسيون.

وكشفت مصادر أمنية أن فريق بحث من مباحث مركز شرطة بسيون تبين من المعاينة وجود علامات ظاهرية حول الرقبة، تتضمن آثار خنق، وأوضحت المصادر أن مأمور مركز شرطة بسيون، تلقى إخطارا من شرطة النجدة تتضمن بلاغا من أهالي قرية الحبالة التابعة لدائرة المركز، بالعثور على طفلة رضيعة تدعى «رحمة.ع.ع»، تبلغ من العمر 4 أشهر، جثة هامدة أعلى سطح منزلها، وتبين من التحريات الأولية، أن الطفلة بها آثار اختناق حول رقبتها.

وكشفت المصادر الأمنية أن هناك شبهة جنائية في الحادث، وبسؤال الأم أفادت أنها قامت بالذهاب إلى عمدة القرية، وشخص آخر صديق زوجها، وأخبرته أن ابنتها متغيبة من ساعات، فذهبوا معها إلى المنزل، وبالبحث عنها وجودها جثة هامدة أعلى سطح المنزل، ملقاة على ظهرها، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية، وبينت المصادر أن التحريات أثبتت أن هناك خلافات زوجية بين والدي الطفلة.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم استدعاء الأم لسماع أقوالها، ونقل الجثة إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة عمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.