يهتم المواطنون، خاصة ربات البيوت، بمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي ويدخلونها في إعداد العديد من الأطعمة والوجبات نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية متعددة، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن»، واستمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم السبت 31 يوليو 2021.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وتباينت أسعار الخضروات اليوم، في مختلف الأنواع، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم السبت، بين 8 إلى 10 جنيهات.

سعر الفاصوليا

يتراوح سعر الفاصوليا اليوم السبت، من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 10 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي بين 3 و5 جنيهات.

سعر الطماطم

استقر سعر الطماطم في الأسواق اليوم، عند 1.5 وصول إلى 3.5 جنيه في بعض المناطق.

سعر الخيار

سجل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم، نحو 10 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

وسجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر ورق العنب

تراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي بين 20 إلى 30 جنيهًا، ووصل الكيلو البلدي لـ25 جنيهًا.

سعر البطاطس

وصل سعر البطاطس في الأسواق اليوم، إلى 6.5 جنيه.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، من 3.5 إلى 4 جنيهات.

سعر البامية

تراوح سعر البامية اليوم، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 25 جنيهًا، كما وصل الثوم الأحمر إلى 30 جنيهًا.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 3 إلى 4 جنيهات.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم السبت، بين 5 إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

وصل سعر الجزر اليوم، إلى 5 جنيهات للكيلو.