نجوم الفن يشيدون بأغنية فريق واما الجديدة «نجمة معدية»

حرص عدد من نجوم الفن على الإشادة بأغنية فريق واما الجديدة «نجمة معدية» التي تم طرحها على «يوتيوب» منذ ساعات، وتخطت حاجز الـ1.5 مليون مشاهدة على مدار الساعات الماضية.

وكتب تامر حسني عبر «إنستجرام» قائلا «ألف مبروك لأصدقاء الطفولة والفصل الدراسي بالكونسير ڤاتوار.. حبايب قلبي نجوم فريق واما، وألف مبروك نجوم ريكوردز الغالين، والمنتج الكبير ياسر خليل بالتوفيق والنجاح».

تامر حسني يشيد بأغنية «نجمة معدية»: ألف مبروك لأصدقاء الطفولة والفصل الدراسي

فيما كتب أكرم حسني، على «إنستجرام» يقول: «مبروك لكم إخواتي وحبابيبي على الأغنية الخطيرة، وأكيد هتكسر الدنيا إن شاء الله».

كما حرصت منى زكي، وزينة، وهشام ماجد، وأمير كرارة، وهيثم شاكر، وأحمد فهمي، على الإشادة بالأغنية، وتفاعلوا معاها من خلال خاصية «إستوري» بموقع «إنستجرام».

وحققت أغنية «نجمة معدية» نجاحا كبيرا منذ طرحها، وتخطت مشاهداتها أكثر من مليون ونصف على مدار الساعات الماضية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي توما، وإنتاج مشترك بين «نجوم ريكوردز» و«هاي واي».

«نجمة معدية» إنتاج مشترك بين «نجوم ريكوردز» و«هاي واي»

وكان فريق «واما» طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان «الصيف ابتدى»، الذي ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيهم مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور، أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.

وقدم «واما» أكثر من كليب مع «نجوم ريكوردز» و«وهاي واي»، مثل «على فكرة»، «شمس بحر»، وتم تصويرهما في إسبانيا ومن إخراج John perez .a