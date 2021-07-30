تفاصيل إحالة 4 عناصر إخوانية بتونس للمحاكمة: أحدهم حارس الغنوشي السابق

قالت إذاعة «موزيك إف إم» التونسية، إن أربعة أشخاص منتمين لحركة النهضة الإخوانية، تمت إحالتهم لقاضي التحقيق، من بينهم عضو بمجلس الشورى للنهضة، وآخر ينتمني إلى طاقم التشريفات «البروتوكول»، التابع لرئيس الحركة، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وثالث كان حارس الأخير الشخصي سابقا، وذلك بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء الأحد 25 يوليو 2021، التي بواجبها قام بتجميد عمل البرلمان.

وقال مصدر، في تصريح لوكالة «تونس إفريقيا للأنباء»، اليوم الجمعة، إنه تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، هما الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى، ووقع استنطاقهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الإثنين الآخرين، عضو طاقم التشريفات، والشخص الرابع بحالة تقديم، ثم وقع إحالتهم الأربعة، اليوم الجمعة، إلى المحكمة الابتدائية بتونس 2، ويجرى الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق.

وأضافت الوكالة، نقلا عن المصدر ذاته، أن فرقة مكافحة الإجرام، تلقت شكوى تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، (حي شعبي يتبع منطقة باردو، مقر مجلس نواب الشعب)، للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أي 26 و27 يوليو 2021.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر مساء الأحد الماضي، 25 يوليو 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس النواب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفقا للوكالة الرسمية.