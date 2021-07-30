ارتفاع نسب الرطوبة غدا.. والأرصاد تحذر: «لا تتعرضوا لأشعة الشمس»

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد السبت، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، بعدم التعرض لأشعة الشمس غدا السبت، معلقة: «يرجى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة».

وتابعت في تدوينتها: «تتعرض مناطق من جنوب البلاد لسقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، وسيتم التنويه تفصيليا حيال ثبوت النماذج العددية».

درجات الحرارة غدا السبت

القاهرة 39 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 38 24

شبين الكوم 39 25

دمنهور 35 25

بلطيم 33 24

مطروح 32 24

السلوم 34 22

سيوة 39 23

بورسعيد 33 25

دمياط 33 25

الزقازيق 39 25

المنصورة 38 25

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 26

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 39 25

نخل 38 21

نويبع 40 29

طابا 38 24

كاترين 33 17

الطور 36 26

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 26

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 42 28

إدفو 42 27

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27.