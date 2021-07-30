حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة السبت 31-7-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

حالة الطقس غدًا ليلا

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ومن المتوقع وفق بيان هيئة الأرصاد، أن تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الي القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، كما تشهد البلاد اليوم نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 39 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 38 24

شبين الكوم 39 25

دمنهور 35 25

بلطيم 33 24

مطروح 32 24

السلوم 34 22

سيوة 39 23

بورسعيد 33 25

دمياط 33 25

الزقازيق 39 25

المنصورة 38 25

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 26

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 39 25

نخل 38 21

نويبع 40 29

طابا 38 24

كاترين 33 17

الطور 36 26

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 26

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 42 28

إدفو 42 27

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27.