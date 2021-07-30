النائب ياسين العياري.. القبض على عضو برلمان تونس تنفيذا لحكم قضائي

قالت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في تونس، إنه جرى إيداع النائب ياسين العياري، بالسجن المدني بتونس، صباح اليوم الجمعة، تنفيذا لحكم قضائي. وبينت الوكالة في بيان صحفي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، مساء اليوم، أن الحكم جرى تأييده بقرار من محكمة «التعقيب»، ويقضي بسجن النائب ياسين العياري، مدة شهرين اثنين من «أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته»,

وأوضحت الوكالة، أن النيابة العسكرية تولت اليوم الجمعة، تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021، والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب.

وقبل توقيف النائب ياسين العياري، بساعات، أشار قيس سعيّد، إلى وجود محاولات من «لوبيات وفاسدين» لتحريك الخيوط من وراء الستار، مشددا على أنه لا مجال لتقسيم الدول أو تفجيرها من الداخل، كما أكد حرصه على احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات.

وفي عام 2018، فتحت محكمة عسكرية تونسية تحقيقًا حول النائب ياسين العياري، في ما إذا كان قد «نشر منشورًا على فيسبوك يحتوي على عبارات من المحتمل أن تنال من كرامة المؤسسة العسكرية من خلال انتقاد قرارات كبار قادتها، بالإضافة إلى التشهير برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة».

ياسين العياري

وأدين النائب ياسين العياري، بالفعل بـ«التشهير بالجيش» في يونيو 2018، بسبب منشور على فيسبوك، نُشر قبل أكثر من عام ووصف الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، بـ«المهرج».

وبالتزامن مع سجن النائب ياسين العياري، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

وكتب وزير الخارجية السعودي في تغريدة على حسابه في تويتر، إنه جدد خلال اللقاء «موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار تونس والوقوف بجانب كل ما يحقق الرفاه والازدهار للأشقاء في تونس».

وقال الوزير إن «المملكة تحترم كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، مجدداً وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة».