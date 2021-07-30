فايق: الموجة الرابعة بدأت في أوروبا.. و96% من إصاباتها لغير الملقحين

قال الإعلامي أحمد فايق، إنه خلال الأسابيع الماضية قل اهتمام المواطنين بالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بشكل ملحوظ، بسبب تراجع أعداد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بالفيروس خلال فصل الصيف، «انتشار المرض في شهر الصيف بيكون أقل شوية».

وأضاف «فايق»، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على فضائية «DMC»، أن المؤشر الذي تعتمد عليه الدولة المصرية وعدد من الأطباء في اكتشاف الموجات الخاصة بالفيروس هو رصد معدلات الإصابة بين مواطني الدول الأوروبية والغربية بشكل عام، نظرا لدخول مثل تلك الدول لفصل الشتاء قبل عدد من الدول العربية.

وأوضح أنه خلال 24 ساعة فقط، سجلت فرنسا أكثر من 18 ألف إصابة جديدة، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 140% عن الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن 96% من تلك الإصابات الجديدة لوحظت في الأشخاص غير الملقحين بلقاح فيروس كورونا، «ده بيوصلنا للتحذير اللي أطلقته منظمة الصحة العالمية بأن الموجة الرابعة من كورونا أصبحت موجودة بالفعل في دول كثيرة، ومنها اليابان وأمريكا وكوريا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا والبرتغال».

وأكد أن سبب حدة الموجة الرابعة من الفيروس هو التحوران الأخيران اللذان حدثا عليه، حيث أعطى متحور «دلتا» قدرة أكبر للفيروس على الانتشار، والتحور الثاني «لامدا» أعطى قدرة أكبر للفيروس على الانتشار بين المواطنين، «لازم الجميع يقدموا على اللقاح لأنه بيحمينا وعائلاتنا ومستقبلنا».