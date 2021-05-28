أحمد فايق ينعى والد الكاتب الصحفي محمود مسلم: «موت الأب بيوجع وبيكسر»

قدم الإعلامي أحمد فايق، العزاء إلى الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، في وفاة والده الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال «فايق»، في برنامجه «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الجمعة: «أنا عارف إن موت الأب بيوجع وبيكسر، وأنا واحد من الناس ضهره انكسر بعد موت الأب».

وأضاف: «هذا الرجل العظيم الصعيدي، ابن طهطا في سوهاج، كان معروف عنه أنه يحب الخير ويفعل الخير لأهله في قرية زين الدين في طهطا، وأيضا منطقة حدائق القبة بالقاهرة».

وتابع: «الأستاذ محمود مسلم ليس فقط رئيسا لمجموعة DMC، ولكنه صديق شخصي، وأكثر من أخ، وخالص العزاء له، وربنا يصبر العيلة كلها على هذا المصاب الأليم».

محمود مسلم يودع والده

وكان الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ودع والده الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك من خلال تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب «مسلم»: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الحاج محمد محمود مسلم ، ودع الحياة بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وبعد رحلة كفاح طويلة فى تعليم وتربية 5 أبناء يفتخرون به أبد الدهر، والمساهمة في العمل الشعبي والاجتماعي والخيري في بلده قرية الشيخ زين الدين بطهطا سوهاج، وفي حدائق القبة بالقاهرة، وفي حب الأهل والناس في كل مكان عمل به أوعاش فيه».