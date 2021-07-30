«معلومات الوزراء»: 30% من المصريين أصبحوا يرون أن كورونا لا يمثل خطرا

فجَّر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، مفاجأة من العيار الثقيل، حين رصد في استطلاع رأي حديث أجراه خلال شهر يوليو الجاري، انخفاض نسبة المصريين المتخوفين من فيروس كورونا المستجد بنسبة كبيرة عن الفترة الماضية.

وقال «معلومات الوزراء»، في تقرير حديث صادر عنه حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن نحو 62.9% من المصريين يرون كورونا يُمثل خطرا خلال شهر يوليو الجاري، مقارنة بنحو 90.0% من المصريين كانوا متخوفين من الفيروس خلال شهر مايو الماضي.

وأضاف «المركز» أن نتائج استطلاع الرأي أظهرت أن نحو 29.9% من المصريين أصبحوا لا يرون فيروس كورونا يُمثل خطرا، مقارنة بنسبة 5.2% خلال شهر مايو الماضي.

يأتي ذلك في إطار استطلاعات الرأي العام التي يجريها «معلومات الوزراء» بصفة دورية لرصد آراء المواطنين في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام لصناع القرار، والمسؤولين، والرأي العام المصري.