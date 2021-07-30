طفل يذبح زميله أمام المارة بسبب مشادة كلامية في منشأة ناصر

أنهى طفل حياة زميله ذبحا أمام المارة بسبب مشادة كلامية بينهما في منشأة ناصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم والأداة المستخدمه في الواقعة.

جثة في الشارع

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالي بمقتل طفل في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى «هـ.ع»، 15 عاما، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وكشفت التحريات أن زميل المجني عليه، 16 عاما، وراء ارتكاب الواقعة.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه أسفرت عن قيام المتهم بذبح المجني عليه، وتمكن من الهرب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم للتشريح لبيان سبب الوفاة.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بجريمته، وأضاف أن المجني عليه كان دائم الحديث عنه في غيابه، واليوم وأثناء سيره شاهده يقف في الشارع فذهب إليه لمعاتبته ولكن المجني عليه حاول الانصراف وأخرج من ملابسه مطواة وذبحه، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم تحريزه تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.