5 مشاهد صادمة في واقعة قتل الأم لأبنائها وزوجها بفرشوط: بـ «سم كلاب»

واقعة أم تقتل أطفالها الثلاثة في قرية البيجا التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا، ستظل عالقة في أذهان الجميع في محافظة قنا، وكل من تابع تلك الحادثة الشنيعة، التي قامت بتدبيرها الأم وعشيقها، بقلبين ميتين، ضد أبنائها الثلاثة وزوجها، بوضع «سم كلاب» تم جلبه من القاهرة في زجاجات عصير تم شرائها بمعرفتها، واستغلت أقرب فرصة للخروج للطبيب في مدينة فرشوط، واعطتها لهم وتناولوه حتى قتل الـ 3 أطفال نتيجة العصير المسموم ودخول زوجها في غيبوبة، مشاهد صادمة ترصدها «الوطن»، بداية من تدبير الواقعة حتى تمثيل الجريمة وتماثل الأب المكلوم للشفاء.

الزوجة القاتلة وعشيقها ينتهيان من وضع خطة القتل

الزوجة التي تبلغ من العمر 26 عاما، وعشيقها، الذي كشفته تحريات المباحث، بعد لقاءات غرامية، اتفقا على قتل أطفالها وزوجها حتى يخلو لهما الجو ويتزوجها، حيث عمل على جلب «سم كلاب» ووضعه في 4 زجاجات عصير، واستغلال أقرب فرصة للخروج وإعطائهم لهم حتى يتوفوا، وأن تكون أصابع الاتهام تصل إلى صاحب محل البقالة التي تم شراء العصير منه.

السم يقتل أطفالها ويدخل زوجها في غيبوب

في مشهد يقشعر له الأبدان وتنزف له القلوب دما، وصل «توك توك» إلى مستشفى فرشوط المركزي، وذلك يوم السبت الماضي، وبالتحديد في تمام الساعة 5 بعد عصر ذات اليوم، الأم تصرخ الحقوا أولادي وزوجي، هرول المتواجدون في الاستقبال، وحملوا الأطفال الثلاثة «أميرة» 8 سنوات، و«أمير» 7 سنوات، و«آدم» 9 سنوات، ولكن كانت روحهم زهقت من شدة السم، بينما دخل «توك توك» ثان يحمل الزوج رأفت جلال، 32 عاما، في غيبوبة تامة، حيث تم إسعافه وحول إلى مستشفى مركز أورام قنا.

روايات متضاربة من الأم القاتلة تكشف الحقيقة

حرر محضر بالواقعة، وجرى استجواب ربة المنزل، في بداية التحقيقات أمام المباحث، قالت عصير مسموم تم شرائه من أحد المحال التجارية في مدينة فرشوط وحددت موقع وزمان الشراء، وهو ما نفته كاميرات المكان وأثبتت أنهم لم يمروا من هناك، وتم التحقيق معها، فقالت «بطيخ مسموم»، وأمام النيابة العامة، قالت «مبيد حشري»، ولكن النيابة لم تقتنع وحجزتها إلى أن يأخذ الطب الشرعي عينة من الأطفال الموجودين في المشرحة.

جنازة مهيبة لضحايا العصير المسموم في قنا

في مشهد رهيب تجمع مئات من المواطنين من قرية كوم البيجا، تزامنا مع قيام الطب الشرعي اخذ العينات من الأطفال المتوفين، وامرت النيابة العامة في ثاني يوم لاواقعة، بدفن الجثث، وتم تشيع جثامين الأطفال في موكب كبير خرج من المستشفى في ظل غياب الأم المحتجزة، والأب حينها كان يرقد تحت أجهزة العناية المركز بمركز أورام قنا.

الأم الشيطانة تعترف بقتل أطفالها بمساعدة عشيقها بسم الكلاب

اعترفت الأم الشيطانة أمام النيابة العامة بمركز فرشوط، أنها وضعت سم الكلاب في زجاجات العصير بعد أقوالها المتضاربة، وأن عشيقها الذي جلب لها السم من القاهرة، وتم إلقاء القبض على المتهم الثاني بمأمورية بالقاهرة حيث كان في محل عمله، وبذلك تم اكتشاف الجريمة البشعة للزوجة الشيطانة وعشيقها.

بقلب ميت.. الأم وعشيقها يمثلان الجريمة في فرشوط

مثلت الأم القاتلة لأطفالها الثلاثة وعشيقها الجريمة، الأربعاء، أمام النيابة العامة، في مسرح الجريمة في فرشوط، وفي ذلك الوقت كان الضحية الرابعة زوجها تماثل للشفاء وخرج في المساء من مركز أورام قنا بحسب الدكتور محمد عبد الحكيم، وكان في هذا الوقت لا يعلم بوفاة أبنائه، وعندما عاد إلى المنزل اخبروه أهله ودخل في نوبة بكاء وحزن شديد.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا تلقى إخطارا، بوفاة 3 أطفال وإصابة والدهم بتسمم بعد ادعاء الزوجة بتناولهم عصيرا مسموما من أحد المحال الغذائية.