حبس صاحب مصنع قتل زوجته خنقا بـ«إيشارب» في 15 مايو

قررت جهات التحقيق، حبس صاحب مصنع ملابس، في منطقة 15 مايو، جنوبي القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل زوجته خنقا داخل منزلهما في مدينة 15 مايو.

تعود أحداث الواقعة إلى 10 يونيو من الشهر الماضي، عندما تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من نجل صاحب مصنع ملابس، يقيم بدائرة قسم الشرطة، يفيد بقيام والده بقتل والدته في شقتهم بدائرة القسم.

وبالانتقال، تبين العثور على جثة ربة منزل داخل الشقة محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود «إيشارب» حول رقبة المجني عليها، وكشفت التحريات بأن خلافات بين المجني عليها والمتهم، وراء قيام الأخير بقتل زوجته.

وأضافت التحريات، أن يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين الزوجين، قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليها بالضرب، ثم قام بخنقها بواسطة غطاء الرأس، الخاص بها «إيشارب».

وبعد أن تاكد من وفاتها تمكن من الهرب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم الهارب.

ضبط المتهم الهارب

وبعد مرور 50 يوما على الواقعة، تمكن فريق البحث من التوصل للمكان المختبئ فيه المتهم، وضبطت مساء أمس، مأمورية من قسم شرطة 15 مايو، المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.