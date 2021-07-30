السيطرة على حريق اندلع في «توك توك» داخل «بنزينة» بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل، من السيطرة علي نيران حريق في أحد «التكاتك»، بمحطة وقود «بنزينة» بميدان الشون بالمحلة الكبرى، مما تسبب في تفحم التوك توك، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء أسامة شلبى مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغات باندلاع حريق داخل توك توك، في منطقة الشون.

كما انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية، بمساعدة الأهالي، من إخماد النيران، وتبين من المعاينة الأولية، تفحم التوك توك، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، ومن المرجح أن سبب الحريق هو نتيجة ماس كهربائى .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.