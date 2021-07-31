بسبب التغيرات المناخية.. حرائق تركيا أسخن 4 مرات من أي حرائق سابقة

كشفت بيانات الأقمار الصناعية أن شدة سخونة حرائق غابات تركيا كانت أعلى أربع مرات مقارنة بأي حرائق أخرى تم تسجيلها قبل ذلك في تركيا، بحسب ما رصدت صحيفة «الجارديان» البريطانية في تقرير لها.

وقُتل 4 أشخاص على الأقل في حرائق غابات تركيا التي اجتاحت المنتجعات السياحية، في أنطاليا وموجلا، وأدت لإجلاء آلاف السياح من فنادقهم بواسطة قوارب.

وقد كانت الظروف الجوية في المنطقتين السابقتين والمناطق الأخرى التي شهدت حرائق في أنحاء تركيا الأخرى، جافة للدرجة التي تساعد على الاشتعال.

وفي الأسبوع الماضي تم كسر سجلات الحرارة التي سبق ووصلت إليها تركيا على مدار 60 عاما مضت، عندما سجلت مدينة سيزري الواقعة في الجنوب الشرقي، درجة حرارة 49 مئوية.

وبعد موجات الحرارة المميتة في أمريكا، والفيضانات في أوروبا والصين، والحرائق في سيبريا، تأتي مشاهد الدمار في تركيا جراء الحرائق، لتضيف للقلق الخاص من تزايد ضراوة الطقس المتطرف في عالم يشهد اضطرابات مناخية، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.

وقد نشرت وسائل إعلام محلية صورا لمنتجعات بحر إيجه محاطة بمنحدرات التلال المحترقة والغابات والأراضي الزراعية التي تحولت إلى رماد.

وفي بودروم في مقاطعة موجلا التركية، احترق 197 فدانا بالرغم من جهود رجال الإطفاء على الأرض وبواسطة الطائرات. وقد أضرت ألسنة اللهب بفندقين، وأجبرتهما على إخلاء أكثر من 4 آلاف من السياح والعاملين بواسطة خفر السواحل وسفن الصيد.

وحرائق الغابات شائعة في تركيا خلال الصيف، لكن حرائق اليومين الماضيين كانت استثنائية.

وقد أظهر تحليل الأقمار الصناعية أن شدة حرارة حرائق تركيا الأخيرة، وصلت إلى حوالي 20 جيجاوات، وهو معدل أعلى بمقدار أربع أضعاف من درجات الحرارة القصوى التي تم تسجيلها في السابق.