حرائق تركيا تقترب من المنتجعات السياحية.. وأنقرة تحشد لإطفائها

تواصلت حرائق تركيا لليوم الثاني على التوالي، وبدأت تهدد المنتجعات السياحية، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستحشد كافة الطاقات للسيطرة على حرائق تركيا، التي اندلعت أمس في الغابات، وإخمادها في أسرع وقت، وأعلنت روسيا أن طائرات إطفاء روسية تشارك أيضا في إطفاء هذه الحرائق.

وقال الرئيس التركي: «نؤكد وقوف الدولة إلى جانب مواطنينا المتضررين من حرائق تركيا وسنعمل على تعويض خسائرهم جراء حرائق الغابات»، حسبما نقل موقع روسيا عن وكالة الأناضول التركية.

وأشار وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، مراد قوروم، إلى أن الدولة حشدت كافة إمكاناتها من أجل إخماد حرائق الغابات بتركيا، المستمرة منذ أمس الأربعاء في قضاء مناوغات بولاية أنطاليا.

حرائق تركيا تقترب من المنتجعات السياحية

وقال قوروم: «دراسات تقييم الأضرار في المناطق التي تمت فيها السيطرة على الحرائق بدأت من قبل الفرق المختصة»، مشيرا إلى تضرر 76 مبنى حتى الآن جراء حرائق تركيا.

وأفادت تقارير بأن حرائق تركيا اقتربت من المنتجعات السياحية التركية، وسط أنباء عن مقتل شخص بأحد الفنادق.

بدوره، ذكر وزير الزراعة والغابات، بكير باكديميرلي، أن 3 طائرات و38 مروحية و472 سيارة إطفاء و4 آلاف فرد من طواقم الإطفاء، يشاركون في مكافحة الحرائق.

ولفت إلى أن السلطات فتحت بالتعاون مع السلطات القانونية والقضائية ذات الصلة تحقيقات شاملة حول أسباب حرائق تركيا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «أفاد» مصرع 3 مواطنين جراء حرائق تركيا، وأشارت إلى تأثر 122 شخصا من الدخان، وأن 51 منهم يواصلون تلقي العلاج.

جاء ذلك في الوقت الذي أفادت فيه السفارة الروسية في أنقرة، بأن طائرات إطفاء روسية من طراز «Be-200» تشارك في جهود إخماد حرائق الغابات في جنوب تركيا.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية عبر «تويتر» إن ثلاث طائرات روسية من طراز Be-200 تقدم المساعدة للجانب التركي في إطفاء حرائق غابات تركيا. ونتمنى أن يتم إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في جنوب تركيا في أسرع وقت ممكن وبأقل قدر ممكن من الضرر.