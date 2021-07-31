عاجل.. زلزال يضرب شمال شرقي الجزائر

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر منطقة حمالة في ولاية ميلة شمال شرقي البلاد، وقال في بيان، إن مركز الهزة حدد بـ3 كيلو متر شمال غرب حمالة بالولاية.

منطقة الحدود بين بيرو والإكوادور تتعرض لزلازل بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر

وضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، أمس الجمعة، منطقة الحدود بين بيرو والإكوادور، ما أسفر عن وقوع أضرار طفيفة،وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية

وأوضح «المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض»، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وأشار «مركز رصد الزلازل» في بيرو، إلى أن مركز الزلزال على بعد 12 كيلو متراً غرب بلدة «سولانا»، وعلى عمق بلغ 36 كيلو متراً، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وقال رئيس معهد الدفاع المدني في بيرو، ألفريدو مورجيتيو، إن رئيس الدولة بيدرو كاستيليو، يعتزم التوجه إلى شمالي البلاد لتفقد الأضرار، فيما أشار الدفاع المدني في البلاد، إلى وقوع هزات أرضية شعر بها أجزاء كثيرة من الإقليم، والإكوادور المجاورة.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي سكانا مذعورين في مدينة «بيورا» الساحلية في بيرو، وهم يهرعون إلى الشوارع أثناء الزلزال، وتسبب الزلزال بسقوط البضائع من على رفوف المتاجر وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المنطقة.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن الزلزال تسبب في وقوع أضرار طفيفة ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.