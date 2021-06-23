زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل بيرو

ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر سواحل بيرو خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية، حيث أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي - حسبما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية اليوم الأربعاء، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 4.6 ميل (3.10 كيلومتر) من جنوب غرب منطقة مالا بإقليم كانيت، مشيرا إلى أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 50 كيلومترا.

وقد شعر سكان العاصمة ليما بالهزة الأرضية وخرج العديد منهم من المنازل خوفا من وقوع هزات ارتدادية أخرى.