عمل فني جسد من خلاله سعيد صالح شخصية «عراف القدس».. صور

يعد الفنان سعيد صالح واحدًا من كبار الفنانين في الوطن العربي، استطاع خلال مشواره الفني تقديم العديد من الأعمال الفنية والتي حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور مستمرًا حتى الأن.

وعلى الرغم من تميز الفنان الراحل سعيد صالح في الأعمال الكوميدية إلا أنه بفضل موهبته الكبيرة جسد خلال مشواره الفني عددا من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية بعيدة عن الكوميديا والتي تعد مساحة لكي يعرف الجمهور حجم موهبته الحقيقية، وتستعرض «الوطن»، في ذكرى ميلاده والتي توافق اليوم 31 يوليو مسلسل تلفزيوني جسد من خلاله سعيد صالح شخصية «عراف القدس».

«أنا القدس» ملحمة تاريخية

عام 2010 تم عرض المسلسل التلفزيوني «أنا القدس» والذي سرد تاريخ القضية الفلسطينية من خلال رحلة زمنية عمرها 50 عامًا، تبدأ بالاحتلال البريطاني لفلسطين، وتنتهي بنكسة عام 1967، حيث قدم المسلسل من خلال أحداث المسلسل عدد من الشخصيات المختلفة، وجاء المسلسل ملحمة فلسطينية كاملة تركز على التحولات الإنسانية التي حدثت لأسرة صغيرة مكونة من أب وولدين يتجه كل منهما اتجاها مختلفا عن الآخر.

وجسد الفنان الراحل سعيد صالح، شخصية محورية خلال أحداث المسلسل، وهي «الدرويش» أو «عارف القدس» الشاهد على التاريخ، والتي جسدها بشكل مميز ومختلف.

وجاء المسلسل من بطولة «صبا مبارك، عابد فهد، فاروق الفيشاوي، مجيد الخطيب ونضال نجم» وعدد كبير من الفنانين من مختلف دول الوطن العربي، وجاء المسلسل من تأليف باسل الخطيب وتليد الخطيب ومن إخراج المخرج الفلسطيني باسل الخطيب.

يذكر أن الفنان الراحل سعيد صالح، قدم خلال مسيرته الفنية ما تجاوز الـ300 عمل فني ما بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية والإذاعية ورحل عن دنيانا في 1 أغسطس عام 2014 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما.