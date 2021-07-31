سر ظهور تماسيح متوحشة وثعابين قاتلة في مياه النيل بالسودان

حذر عثمان العطا، مدير دائرة الدفاع المدني بولاية الخرطوم في السودان، المواطنين من الاقتراب من النيل والسباحة فيه، مع وصول النيل لمرحلة الفيضان بسبب ارتفاع مناسيب النيل الأزرق وخطورة ذلك الأمر مع ظهور تماسيح مفترسة، وفقما نقلت وسائل الإعلام السودانية، مساء أمس، موضحا أن السر يعود إلى مياه الفيضانات التي تدفع تلك التماسيح للتحرك من أماكنها.

خطورة تماسيح النيل

ولفت المسؤول السوداني إلى ظهور بعض التماسيح المتوحشة والثعابين القاتلة مما يعرض حياتهم للخطر والموت.

وتمساح النيل نوع عدواني جدا من التماسيح ويملك القدرة على افتراس أي إنسان أو حيوان تقريبا في محيطه، وفق تقرير سابق لقناة «سكاي نيوز»، إضافة إلى تمتعه بالقدرة على الصبر والانتظار، إذ يمكنه أن ينتظر بالساعات والأيام وحتى الأسابيع ليتحيّن اللحظة المناسبة للهجوم على الفريسة وجرّها إلى الماء.

ويتراوح متوسط طول تمساح النيل بين 4 إلى 5 أمتار، أو ما بين 13 و16 قدما، والتي تتحرك من أماكنها لتنتقل مع مياه الفيضانات.

تحذير من السلطات السودانية مع وقوع الفيضانات

كما حذر مدير دائرة الدفاع المدني بولاية الخرطوم من تحرك المواعين النهرية والقوارب على مياه النيل، مشددا على أن كل من يخالف الأوامر والتعليمات الصادرة ستتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة.

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني في السودان كشفت عن حالة السيول والفيضانات خلال الـ24 ساعة الماضية بجميع ولايات البلاد، إذ أشارت جميع التقارير الفنية إلى زيادة في معدلات مناسيب النيل الأزرق في جميع المحطات بسبب توالي هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية.

ارتفاع منسوب مياه النيل الأزرق

وقال العميد في الشرطة قرشي حسين عبدالقادر، مدير دائرة الطوارئ والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني، إن منسوب النيل الأزرق في ولاية سنار مدينة ود العباس سجل 15.77م بزيادة 13 سم عن يوم الأربعاء، وفقما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأضاف أن محطة ود مدني سجلت منسوب النيل الأزرق في حدود 18.20م، مشيرا إلى استمرار جهود إدارة الدفاع المدني في عمليات شفط المياه وتقوية التروس النيلية في بعض قرى محلية القرشي جنوب الجزيرة.

وشهدت محلية المتمة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح متوسطة مما أدى لانهيار عدد من المنازل بمنطقة أبورقيوة والزيداب وتضرر مدرسة لمرحلة الأساس.

وأوضح العميد شرطة قرشي حسين عبدالقادر أن نهر النيل الرئيسي سجل اليوم 14.78م بارتفاع 28 سم عن يوم الأربعاء بينما سجل نهر عطبرة 13.82م بارتفاع 25 سم عن الأمس.

قتلى بسبب الفيضانات في السودان

وصرح بأنه وبسبب ارتفاع مياه النيل الأزرق لقي طالب وطالبة مصرعهما غرقا بالنيل الأزرق قبالة جهة برى بعد أن جرفهم التيار إلى داخل النهر ولا زالت وحدة الإنقاذ النهري تواصل جهودها في العثورعلى الجثتين.

وحذر المسؤول المواطنين وطلب منهم الابتعاد عن مجاري الأنهار وأماكن تجمعات المياه، وذلك بغرض تحقيق السلامة العامة للأرواح والممتلكات.