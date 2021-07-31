الفئات المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي من «تحيا مصر»: مادي ومعنوي

يمنح صندوق تحيا مصر الأولوية للحفاظ على بنية الأسرة والقضاء على الظواهر الاجتماعية التي أزعجت المجتمع لسنوات طويلة، منذ تأسيسه ومن خلال توفير الدعم المادي والمعنوي لأكثر المحتاجين.

وفي هدا الصدد ترصد «الوطن» الفئات المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي من صندوق تحيا مصر، وفقاً لما أعلنه الصندوق من خلال بوابته الرسمية، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئات المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي من صندوق تحيا مصر

ـ مبادرة مصر بلا غارمين

جاءت المبادرة الرئاسية «سجون بلا غارمين» كطوق نجاة للآلاف مـن الأباء والأمهات الذين عصفت بهم رياح العجز عن سداد التزاماتهم تجاه أسرهم، وألقت بهم خلف القضبان، حيث رصد صندوق «تحيا مصر» مبلغ 42 مليون جنيه لفك كرب الغارمين والغارمات بالسجون، حفاًظا على كيان الأسرة المصرية.

ـ المشروع القومي لحماية أطفال بلا مأوى

يهدف المشروع إلى حماية ورعاية اطفال بلا مأوى، عن طريق تقديم خدمات إعاشة والتأهيل لهم بهدف دمج أطفال بأسرهم أو بدور الرعاية الاجتماعية، بتكلفة 112 مليون جنيه.

ويعتمد المشروع بشكل رئيسي على تطوير ورفع القدرة الاستيعابية حيث طور 6 دور للرعاية الاجتماعية، إضافة إلى دعم الهيكل الوظيفي لدور الرعاية ، وتجهيز غرفة خاصة لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بكل دار.

كما تمّ تجهيز 17 وحدة متنقلة لجذب أطفال، وتقديم الدعم النفسي والصحي في أماكن تجمعات الأطفال بالشارع، كماتم إنشاء قاعدة بيانات قومية لمراقبة ظاهرة أطفال بلا مأوى والحد منها.

ـ مبادرة بالهنا والشفا

نجح الصندوق في توفير لحوم الهدي وأضاحي للاستفادة منها بتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك بالتعاونمع بنك التنمية الإسلامي بالمملكة العربية السعودية خلال عامي 2017 – 2018.

وتستهدف المبادرة توفير المواد الغذائية للفئات الأكثر احتياجاً من أهالي قرى ونجوع مصر بالمجان، وذلك لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم، حيث يتمّ تنظيم قوافل تجوب محافظات الجمهورية لتوصيل المـواد الغذائية إلى مستحقيها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ويبلغ عدد المستفيدين 5.5 مليون أسرة.