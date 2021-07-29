صندوق تحيا مصر: نسبة إصابة طلاب الجامعات بفيروس سي 1.5% فقط

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مشاركة الصندوق في الخطة القومية لمكافحة فيروس سي، كانت بادرة أعمال الصندوق بعد تأسيسه، فيما يتعلق بملف الرعاية الصحية، وكان التدخل سريعا للقضاء على قوائم الانتظار، حيث بلغ عدد الحالات المُكتشف إصابتها أكثر من 200 ألف، ولم يكن متوفر لها العلاج.

وأضاف «مختار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم الخميس، أنّ الصندوق تمكن بالتعاون مع وزارة الصحة بتوفير العلاج والقضاء على قوائم الانتظار، وتبع ذلك المسح الميداني، والذي أتاح من خلاله تكوين أكبر قاعدة بيانات للمرضى، إضافة لتنظيم حملات ضد الأمراض غير السارية، والمبادرات الأخرى.

وأشار إلى أن الصندوق وفر أدوات الكشف والتحليل الميداني لما يقرب من 45 مليون مواطن، وتنظيم عدد من القوافل الميدانية وصلت لـ 1.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، إضافة لتوفير عدد من المراكز الثابتة داخل المستشفيات، ولا سيما منها الجامعية، إضافة للمسح الطبي على طلاب الجامعات، ومن خلال هذه القوافل جرى اكتشاف أن نسبة الإصابة من بين طلاب الجامعات ليس كما مُعلن أنه رقم ضخم، ولكن تبين أنه في حدود 1.5%، وهذا الرقم آخذ في التناقص.

وأوضح أن فيروس سي يتسبب في وفاة 1.1 مليون شخص سنويا في العالم، وهو ما يعكس بأن الدولة المصرية مطلعة وتساير الاتجاه الدولي في أي شيء متعلق بالصحة العامة لوضع حد ومحاصرة الأمراض التي كانت تشكل مشكلة كبيرة للغاية بالنسبة للمصريين.

ولفت أن تأسيس مركز «تحيا مصر» في الأقصر مهم للغاية، نظرًا لأن جنوب الصعيد كانت نسبة الإصابة بفيروس سي فيه مرتفعة، منوها أنه جرى فحص 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية وتوفير العلاج بواسطة الصندوق لـ 400 ألف مواطن، كما أن توطين علاج الفيروس أعطى ضمانة لإجراء المسح الطبي على هذا الكم من المواطنين.