فى ذكرى ميلاده.. سعيد صالح عن العمل مع عادل إمام: أكيد مش هنافس صاحبي

قدم الفنان الراحل سعيد صالح، والذى تحل اليوم ذكرى ميلاده «31 يوليو»، خلال مشواره الفنى الكثير من الأعمال الفنية «المسرحية والسينمائية والتليفزيونية» التى تظل محفورة فى ذاكرة الفن المصرى والعربى.

رأى سعيد صالح فى منافسة عادل إمام

وخلال المسيرة الفنية الكبيرة التى قدمها الفنان سعيد صالح لم يهتم بوضعه فى مكان المنافسة مع أى فنان آخر، لكنه قدم أكثر من عمل مع الفنان الكبير عادل إمام، ما أدى إلى مقارنته بالزعيم من قبل بعض الجمهور والنقاد.

وفى أحد اللقاءات التليفزيونية التى أجرتها الفنانة صفاء أبو السعود مع الفنان سعيد صالح وجهت الفنانة إسعاد يونس «خلال مداخلة هاتفية لها»، سؤال: لماذا لم يضع سعيد صالح فى اعتباره يوما أن ينافس عادل إمام؟»، ليرد الراحل بالقول: «مفيش منافسة بينى وبين حد وأكيد مش هنافس صحبي وكنا مع بعض فى المسرح، وأنا مش عايز أعمل منافسة فى الضحك أنا ليا أهداف تانية عايز المسرح الشاب اللى قعدت تلت سنين أشتغل فيه عمرى».

وتابع: «أنا كان فيه كنز جامد جدا جنبي اللى هو الغناء والمسرح الاستعراضي واللى محدش يقدر النهاردة ينافسنى فيه، هل أنا حطيت حد فى دماغى لا طبعا، أنا عايز جبهة أحارب فيها محدش اتعرضلها خالص»، مضيفا «أنا مكنتش موسيقي ولكن بقيت موسيقي، قولت طب استغل علاقتى بالموسيقي وشغلى فى المسرح الاستعراضي وأعمل فيه اللى نفسي أعمله».

واستطرد: «وبعدين زى ما مطلوب من عادل إمام كوميديان كبير وجماهير سينما كبيرة مطلوب منى اخصاب المسرح المصرى بالأغانى والاستعراضات والمزيكا».