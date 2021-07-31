حرائق غابات تركيا.. 4 قتلى حصيلة أولية و3 دول تشارك في الإطفاء

ارتفعت حصيلة قتلى حرائق غابات تركيا إلى أربعة فيما يكافح رجال الإطفاء الحرائق لليوم الثالث، للسيطرة عليها بعد إخلاء عشرات القرى وبعض الفنادق، وفقا لوكالة رويترز الإخبارية اليوم السبت.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حرائق غابات تركيا، إن أكثر من 70 حريقًا هائلًا اندلع هذا الأسبوع في مقاطعات على سواحل بحر إيجة التركية والبحر الأبيض المتوسط ​​وكذلك المناطق الداخلية، مضيفًا أن 14 حريقًا لا تزال مشتعلة.

وساعدت طائرات من روسيا وأوكرانيا في إخماد حرائق تركيا وانضمت إليها طائرة أخرى من أذربيجان. وقال أردوغان للصحفيين بعد صلاة الجمعة: "اعتبارا من منتصف النهار مع وصول الطائرات نسير في اتجاه إيجابي".

وقال وزير الغابات بكر باكديميرلي، إن حرائق غابات تركيا اندلعت في ست مقاطعات، ووعد المسؤولون بمحاسبة أي شخص يتبين أنه مسؤول عن إشعالها.

حرائق غابات تركيا

جرى إخلاء قرى وبعض الفنادق في مناطق سياحية بسبب حرائق غابات تركيا، وأظهرت لقطات تلفزيونية فرار الناس عبر الحقول مع اقتراب الحرائق من منازلهم.

وقال باكديميرلي إن حرائق غابات تركيا ما زالت مشتعلة في منطقة منتجع أنطاليا المطلة على البحر المتوسط، ​​وفي منتجع موغلا المطل على بحر إيجة.

وإلى جانب حرائق غابات تركيا، اندلع 40 حريقا في اليونان خلال الـ 24 ساعة الماضية، بسبب الرياح وارتفاع درجات الحرارة. ووقع حريق يوم الثلاثاء في غابة صنوبر شمال أثينا وألحق أضرارا بأكثر من عشرة منازل قبل السيطرة عليها.

كما تسببت الحرائق في حرق مساحات شاسعة من غابات الصنوبر في جبل لبنان هذا الأسبوع، ما أسفر عن مقتل رجل إطفاء واحد على الأقل وإجبار بعض السكان على الفرار.